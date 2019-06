Cyberpunk 2077 - Ganz viel Keanu Reeves, Schauspieler war 15 Tage im Tonstudio

Wer nach der bereits jetzt schon legendären und atemberaubenden E3-Präsentation von „Cyberpunk 2077“ nicht genug von Schauspieler Keanu Reeves bekommen kann, kann sich schon einmal auf das fertige Spiel freuen. Denn der Kanadier wird im Spiel eine wichtige Schlüsselrolle übernehmen.

Schauspieler in Videospielen sind oftmals eine nette Randerscheinung in einer Nebenrolle. Nicht aber Keanu Reeves im Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, wie Marcin Iwinski, CEO von CD Projekt Red, jetzt bestätigt hat.

Cyberpunk 2077 Diese Rolle spielt Keanu Reeves

Johnny Silverhand spielt eine Schlüsselrolle

Johnny Silverhand, den Keanu Reeves in „Cyberpunk 2077“ verkörpert, wird nicht nur in zwei oder drei Szenen zu sehen sein, wie Iwinski bestätigt, sondern eine zentrale Rolle in dem RPG einnehmen.

In einem Interview mit Geoff Keighley verriet Iwinski mehr über die Rolle von Keanu Reeves im Spiel. 15 Tage lang war der Schauspieler im Tonstudio, um Aufnahmen für seinen Charakter anzufertigen. Ihr dürft euch also tatsächlich auf eine Menge Dialoge mit dem „atemberaubenden“ Kanadier freuen:

„Ich glaube, Keanu hat die zweitmeisten Dialoge im Spiel. Nur Protagonist V ist noch öfter zu hören.“

Silverhand ist eine zentrale Figur in der Handlung von „Cyberpunk 2077“ und soll euch von Beginn an bis zum Ende begleiten. Der Rockstar ist in der Pen-&-Paper-Vorlage „Cyberpunk 2020“ gestorben und kehrt für das Videospiel als digitaler Geist zurück.

Cyberpunk 2077 Kann ohne Tötungen durchgespielt werden

Mehr will CD Projekt Red allerdings nicht verraten, denn die Rolle von Keanu „Johnny Silverhand“ Reeves ist eng mit der Handlung von „Cyberpunk 2077“ verknüpft.

Mit Sicherheit werden wir den Schauspieler in seiner Rolle aber im Gameplay-Trailer erneut zu Gesicht bekommen, der für die gamescom 2019 erwartet wird. Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ dann am 16. April 2020 für den PC, die Xbox One und PlayStation 4.