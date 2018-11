CS:GO - McDonalds wirbt mit passenden Sprüchen

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen beginnt McDonalds, mit CS:GO-Sprüchen Werbung zu machen. Damit passt man sich auch einem heute startenden Esports-Turnier an.

Heute startet in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen das prestigeträchtige Esports-Turnier Blast Pro Series und bei einigen Unternehmen scheint man bereits in Stimmung zu sein - so sehr, dass man gleich mit mehreren CS:GO-Sprüchen Werbung für sich macht.

Im Kaufhaus Field's, nur wenige hunderte Meter von der austragenden Arena entfernt, prangern diverse Plakate des Fast-Food-Riesen. Auf ihnen befinden sich Begriffe wie: Eco Round, Full Buy, Utility, No Scope, Noob, Freeze Time und Fragsteal. Wer auch nur einmal CS:GO gezockt hat, wird direkt mit ihnen vertraut sein.

CS:GO ist ein Riese in Dänemark

In Dänemark gilt CS:GO als der Esports schlechthin und wird auch von mehreren Mitgliedern der aktuellen Staats- und Bezirksregierungen anerkannt und gefördert. Als Aushängeschild gilt Astralis, das derzeit beste CS:GO-Team der Welt, das erst vor wenigen Wochen eine weitere Major-Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

McDonalds will in Dänemark übrigens noch weiter in verschiedene Werbeformen investieren. Geplant sei Unternehmensangaben zufolge unter anderem eine Kampagne in mehreren sozialen Netzwerken und sogar auf Community-Servern.

