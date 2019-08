CS:GO - Flammendes Alptraum-Level aus Mario Maker 2 ist in First Person noch viel schlimmer

Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. So wie der Modder Zool Smith, der das flammende Alptraum-Level aus „Mario Maker 2“ nun noch schlimmer gemacht hat.

Erinnert ihr euch noch an das Level 1-1 but with a twist aus Mario Maker 2, welches von Twitter-User Sunny entworfen wurde? Dessen Kreation ging vor wenigen Wochen viral, weil es das erste Level aus „Super Mario Bros.“ in einen flammenden Alptraum verwandelt hat, der kaum zu bewältigen war. Nun, manch einem war es dann vielleicht doch zu einfach, denn nun kehrt die verrückte Kreation zurück ... als Mod für Counter Strike: Global Offensive.

Super Leet Bros 1-1

Shawn „Fmpone“ Snelling ist einer der berühmtesten Kreationisten von Maps für „Counter Strike“ und in der hiesigen Szene wohlbekannt. Auch er wurde Zeuge des bockschweren Levels, welches von Sunny entworfen wurde und scherzte, dass es durchaus lustig sein könnte, dieses Level in dem Shooter von Valve nachzubauen. Dort wäre es möglich, dass sich die Flammensäulen nicht nur seitwärts bewegen, sondern in alle Himmelsrichtungen.

Zool Smith fühlte sich von diesem Kommentar inspiriert und setzte um, woran andere nur denken konnten. „Super Leet Bros 1-1“ war geboren, die First-Person-Variante von „1-1 but with a Twist“, komplett als Map für „CS:GO“. Dadurch, dass sich die Flammensäulen nun in alle Richtungen bewegen, ist aus dem eh schon unübersichtlichen Level ein grausames Durcheinander geworden, dessen Bewältigung noch schwerer fällt als bereits im Original.

Hinzu kommt, dass es um einiges problematischer ist, sich in der First-Person-Perspektive Übersicht über die Gegebenheiten zu verschaffen und eine sichere Route zu finden (sofern es denn überhaupt eine gibt) als in einem Sidescroller. Wer es trotzdem versuchen möchte, kann die Karte unter diesem Link herunterladen und sich der infernalen Herausforderung stellen.