Super Mario Maker 2 - Twitter-User verwandelt Welt 1-1 in einen flammenden Alptraum

Schlimmer geht immer. Diese Redensart wurde nun von einem Twitter-User bestätigt, der Welt 1-1 aus „Super Mario Bros.“ in „Super Mario Maker 2“ nachgebaut und deutlich schwerer gestaltet hat.

Solltet ihr auf der Suche nach einem einfachen Einstieg in Super Mario Maker 2 sein, seid ihr hier an der falschen Adresse. Denn was Twitter-User Sunny in dem Level-Editor erschaffen hat, ist wahrscheinlich die schwerste Version der ersten Welt aus Super Mario Bros., die je existiert hat. Der Schöpfer nennt sein Level „1-1 but with a twist“, also Welt 1-1, jedoch mit unerwarteter Wendung.

Welt 1-1 mit Wendung

Und die Aussage ist noch maßlos untertrieben, denn das bockschwere Level ist kaum zu schaffen und mehr als genug, jeden Anfänger für immer zu verängstigen. Was einer der Gründe dafür sein dürfte, warum die Kreation gerade viral geht und bereits von vielen Spielern ausprobiert wird. Dank der zahllosen Feuersäulen ist ein beinahe perfektes Timing vonnöten, um überhaupt eine Chance zu haben, das Ende zu erreichen.

„Das Level ist einfach nur sadistisch. Selbst wenn ihr es erfolgreich abschließt, sieht Mario irgendwie hilflos aus, wie er durch die vielen Feuer springen muss“.

Solche und ähnliche Aussagen sind keine Seltenheit und wir müssen zugeben, es tut bereits weh anderen nur dabei zuzusehen, wie sie sich an dem verrückten Level die Zähne ausbeißen. Doch sieht man einem Profi bei der Arbeit zu, hat es fast schon etwas Hypnotisches an sich, wie Mario perfekt der Gefahr ausweicht und durch das Level springt und rennt.

Super Mario Maker 2

Bei „Super Mario Maker 2“ handelt es sich um einen Level-Editor, der es ermöglicht, von Anfang an ganz eigene Mario-Welten zu kreieren. Dabei stehen Unmengen an Werkzeugen und Inhalten zur Verfügung. Daniel Busch hat das Spiel umfangreich für euch getestet und war positiv davon angetan. Schaut in seinen Test rein, falls ihr die Kreation von Sunny gesehen und Lust bekommen habt, es selbst einmal zu versuchen.

Das Level-Editor-Side-Scroller-Videospiel erschien erstmals am 28. Juni 2019 exklusiv für die Nintendo Switch. Der Titel konnte von Testern weltweit äußerst positive Kritiken einfahren und erfreut sich insgesamt hoher Bewertungen. Besonders gelobt wurden insbesondere die von Nintendo vorgefertigten Level, welche von vornherein im Spiel vorhanden sind und als Quellen für Ideen genutzt werden können.