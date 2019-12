Call of Duty: Modern Warfare - Video zeigt vermeintliche Battle-Royal-Map

Ein Spieler stolperte während einer Koop-Session über einen äußerst ungewöhnlichen Glitch und konnte im Anschluss einen Blick auf erstellte Gegenden jenseits der bereits spielbaren Maps erhaschen. Zeigt das vorliegende Video die gesamte Karte des vermeintlich kommenden Battle-Royal-Modus für Call of Duty: Modern Warfare?

Mit dem erfolgreichsten Start des gesamten Franchises und der kürzlichen Veröffentlichung von Season One begibt sich Call of Duty: Modern Warfare auf eine äußerst vielversprechende Reise. Viele Spieler munkeln bereits seit längerem über den nächsten Schritt des Unternehmens und bringen ihre Wetteinsätze bereits in Stellung – die Rede ist von einem möglichen Battle-Royale-Modus.

Battle-Royale-Leak

Aufgrund eines sehr detaillierten Leaks aus der Spitzhacke des bekannten Dataminers Senescallo vor einige Wochen, verdichteten sich die Gerüchte zu handgemachter Hoffnung im Lager der Battle-Royale-Fans.

Neben den äußerst umfangreichen Informationen bezüglich Gameplays, Modes und Mechaniken konnte sogar eine Karte geborgen werden:

© Activision/Infinitiy Ward

Schaut man sich die einzelnen Versatzstücke und Strukturen der vorliegenden Map genauer an, so erkennt man schnell, dass es sich hierbei um Koop- und Bodenkriegskarten handelt.

WIe man hier erkennt, so besteht die vorliegende Karte jedoch auch aus Arealen, welche noch nicht den Weg ins Spiel gefunden haben:

© Activision/Infinitiy Ward

Glitch zeigt Karte von oben

Während der Reddit-User Fronk_reads_reddit eine Koop-Mission spielte, kam es zu einem ungewöhnlichen aber im nachhinein recht informativen Glitch.

Während des Neueinstiegs blieb der Spieler auf Höhe des Flugzeugs stehen, konnte jedoch mit der Adlerperspektive ausgestattet die gesamte Gegend begutachten:

Auch wenn der originale Post nur wenig Aufmerksamkeit erhielt und sich eher auf zukünftige Karten beschränkte, so stützte sich ein weiterer Betroffener namens Nateberg3 sofort auf die Aussage, dass es sich hierbei um die Battle-Royale-Karte handeln müsse.

Vergleicht man die Strukturen des Videos mit dem zuvor geleakten Material, so ist diese Aussage auch nicht weiter verwunderlich und durchaus berechtigt.

Das Videomaterial stellt nun einen weiteren Baustein dar, der den vormaligen Leak von Senescallo untermauert und einen kommen Battle-Royale-Modus sehr wahrscheinlich macht.

Warum sollte Infinity Ward eine riesige zusammenhängende Karte erschaffen, wenn diese nicht in ihrem gesamten Umfang benötigt werden würde?

