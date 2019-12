Call of Duty: Modern Warfare - Ikonische Map könnte zurückkehren

Ein Spieler findet in „Call of Duty: Modern Warfare“ Hinweis, der auf die baldige Rückkehr einer der beliebtesten Multiplayer-Karten aller Zeiten hindeutet.

Call of Duty: Modern Warfare ist wie eine riesige Schatzinsel, auf welcher überall mal große oder kleine Hinweise auf zukünftigen Reichtum hindeuten. Die eifrigsten Schatzjäger, die sich tief in die Datenstollen des Spiels vorwagen, konnten in der Vergangenheit bereits eindeutige Hinweise auf einen Mega-Battle-Royale-Modus oder neue Waffen ans Tageslicht liefern.

Weniger versierten Spielern gelingen gelegentlich ebenfalls Überraschungen, die mal durch Glitches oder auch mal pures Glück geschehen. So auch in diesem Fall, als ein Spieler durch Zufall den Hinweis auf eine der beliebtesten Karten aus Call of Duty 4: Modern Warfare gefunden haben könnte.

Sieht verdächtig nach Overgrown aus

Auf Reddit postete der User iMarty529 einen Videoausschnitt aus einer gespielten Koop-Mission, die einige Veteranen von Call of Duty 4: Modern Warfare nun hastig mit den Hufen scharren lassen könnte.

In dem Video erkundet der Spieler ein Haus, welches wie das damals in der Community als Grandma House bezeichnete Gebäude der Overgrown-Karte aussieht – und zwar nahezu identisch.

Schaut euch hier das Video an:

Wie wahrscheinlich ist die Rückkehr der Map?

Beim ersten Hinsehen ist der innere Aufbau sowie die äußere Struktur des Gebäudes sehr auffällig und erinnert stark an die damalige Map Overgrown. Von daher könnte es sich um ein bereits fertig gestelltes Asset handeln, das in einer zukünftigen Neuauflage der Karte eingebaut wird.

Für uns ergibt sich allerdings ein kleines Problem, welches dem Gebäude zugrunde liegt und ein wenig Zweifel aufkommen lässt: Die Hintertür neben der Treppe zum Dachboden fehlt.

Diese Hintertür war in der damaligen Version essentiell für die Dynamik und Funktionsweise von Overgrown, da sie somit die zwei Brücken über den Graben um die für die klassischen Karten fundamentale dritte Lane ergänzte. Dementsprechend solltet ihr den Hinweis mit ein wenig Vorsicht genießen.

Für diejenigen unter euch, die sich nicht mehr erinnern können oder gar den Vorgänger nicht gespielt haben: