Call of Duty: Modern Warfare - Geiselnahme lässt Shoot House 24/7 zurückkehren

Die Götter – oder mindestens Entwickler Infinity Ward – haben die Community erhört. Shoot House, die meistgespielte Karte in „Call of Duty: Modern Warfare“, kommt im beliebten 24/7-Modus zurück.

Gleichzeitig mit Beginn von Season One am 3. Dezember erhielt Call of Duty: Modern Warfare das Update 1.10, welches viele wichtige Neuerungen und Änderungen mit sich brachte, jedoch auch mit unbeliebten Kürzungen die CoD-Gemeinschaft verärgerte.

Besonders der Kartentausch für die beliebte Endlosschleife von Shoot House auf Crash sorgte bei CoD-Murmeltieren für Unzufriedenheit und ließ sie zu einer schrecklichen Geiselnahme greifen. Wie Nachtragend einige der Fans bei unliebsamen Änderungen sein können, könnt ihr hier sehen:

Call of Duty: Modern Warfare Streit und Morddrohungen nach Overhaul-Fake

Die Community nimmt eine Geisel

Wie bereits beschrieben, ist die Kombination der Map Shoot House mit dem 24/7-Modus unter Hobby-Soldaten sehr beliebt.

Nachdem Entwickler Infinity Ward die Endlosschleife auf dem Schießstand mit dem letzten Update durchbrach, nahm die Community ein unbeteiligtes Huhn als Geisel und forderte die Rückkehr des besagten Modus:

Shoot House 24/7 kommt wieder

Joe Cecot, Co-Design Director des Mehrspielerparts und sorgsamer Vater der Community, dachte sich „I got you babe“ und geht auf die Forderungen ein – so lange dem Huhn nichts passiert.

Er kündigt für ein zukünftiges Update die Rückkehr von Shoot House 24/7 an:

Card