Battlefield 5 - Erstes Tides-of-War-Update überraschend verschoben

Publisher EA und Entwickler DICE haben überraschend den Release des ersten Kapitels zu dem neuen Live-Service Tides of War von Battlefield 5 nach hinten verschoben. Ein neuer Termin wurde bislang nicht genannt.

Ursprünglich sollte am heutigen Dienstag, den 04. Dezember das erste Kapitel zu dem neuen Live-Service Tides of War von Battlefield 5 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Am gestrigen Tag haben die Entwickler von DICE einen entsprechenden Livestream veranstaltet, um schon einmal auf die neuen Inhalte einzustimmen.

Erstes Update kommt erst später

Wie die Verantwortlichen jedoch vor wenigen Stunden via Twitter mitgeteilt haben, wird das erste Kapitel allerdings erst später erscheinen. Der Grund für die Verschiebung des "Chapter 1 Overture"-Updates sei ein Problem, das erst kurz vor der Veröffentlichung entdeckt worden ist. Aus diesem Grund hat sich der schwedische Entwickler dazu entschieden, das Update erst zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen.

Wann das erste Kapitel genau erscheinen wird, hat das Studio bislang allerdings nicht mitgeteilt. Zwar war auf dem offiziellen Twitter-Account von Xbox kurzzeitig die Rede von dem 05. Dezember als Release-Termin, der entsprechende Tweet ist mittlerweile allerdings wieder gelöscht worden.

Das erste Kapitel Tides of War Chapter 1: Overture Update bringt unter anderem eine neue Panzerstorm-Karte, die Kriegsgeschichte "The Last Tiger", individuelle Fahrzeug-Skins und den neuen Schießstand.

