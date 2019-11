The Batman - Colin Farrell wird zu Robert Pattinsons Gegenspieler, Andy Serkis sein Butler

Regisseur Matt Reeves hat für seinen „Batman“-Film mit Robert Pattinson einen weiteren Gegenspieler gefunden: Den Penguin. Außerdem steht inzwischen fest, wer zu Batmans treuen Butler Alfred wird.

Warner entwickelt mit Regisseur Matt Reeves einen neuen Batman-Film, der abseits des DC Extended Universe existiert. Der düstere Solofilm nach den DC-Comics wird für sich alleinstehen, ähnlich wie der aktuell sehr erfolgreiche „Joker“-Film mit Joaquin Phoenix. Nach Ben Afflecks Darstellung als Batman im DCEU, übernimmt nun der aus der „Twilight“-Saga bekannte Robert Pattinson den Part des beliebten Superhelds.

In Gotham City legt er sich als Batman mit gleich mehreren Gegenspielern an, dazu zählt auch der legendäre Pinguin. Nun scheint endlich festzustehen, wer den bekannten Superschurken darstellen wird: Die Wahl fiel auf Colin Farrell. Die Rolle des Bösewichts hatte er zuletzt in der „Harry Potter“-Reihe „Phantastische Tierwesen“ als verwandelter Schwarzmagier Grindelwald inne. Nun tauscht Farrell seinen Zauberstab gegen den multifunktionalen Regenschirm des Pinguins ein, um Bruce Wayne das Leben schwer zu machen.

© Warner Bros. - „Batmans Rückkehr“

Der Pinguin in den DC-Comics

In den DC-Comics gehört der exzentrische Oswald Cobblepot a.k.a. der Pinguin zu den Oberschurken in Gotham City. Als kriminelles Genie zählt der Pinguin zu den schlimmsten Feinden des Superhelden Batman. Mit seinem Reichtum heuert er gerne andere Kriminelle für seine finsteren und bösartigen Pläne an, bleibt selbst gerne im Hintergrund und zieht die Fäden. Aus diesem Grund ist er nur schwer zu fassen. Seine äußere Erscheinung mit Zylinder, Frack, Regenschirm und seinem typischen Wackelschritt erinnert an einen Pinguin, was ihm auch seinen Namen einbrachte.

Einer der wohl bekanntesten Darsteller des Pinguins dürfte Danny DeVito in Tim Burtons „Batmans Rückkehr“ sein. In der aktuellen TV-Serie „Gotham“ wurde der Schurke zuletzt von Robin Lord Taylor verkörpert. Wie sich Colin Farrell als Batman-Schurke macht, sehen wir spätestens zum Kinostart von „The Batman“ im Sommer 2021.

© Marvel - „Black Panther“

Andy Serkis als Batmans treuer Butler Alfred

Andy Serkis („Black Panther“) gehört ebenfalls zu den Neuzugängen des Films „The Batman“. Bekannt als Gollum-Darsteller aus der „Herr der Ringe“-Reihe, wird er an der Seite von Robert Pattinson als Bruce Wayne zu seinem treuen Butler Alfred Pennyworth. In der Vorlage spielt Alfred eher eine kleinere Rolle. Als Helfer und Unterstützer sorgt er für den Milliardär Wayne seit dem tragischen Tod seiner Eltern, und steht ihm bei seinen Superhelden-Aktivitäten zur Seite.

Im DCEU-Film „Batman vs. Superman“ machte Regisseur Zack Snyder Alfred (gespielt von Jeremy Irons) erstmals selbst zum Helden, der aktiv im Kampf gegen das Verbrechen in der Stadt eingreift. Die Vorgeschichte des Alfred Pennyworth als britischer Agent kann man derzeit in der neuen TV-Serie „Pennyworth“ auf dem Pay-TV-Kanal Starz auf Amazon Prime Video sehen. Es bleibt spannend, wie Andy Serkis als Alfred wohl aussehen wird.

Zur übrigen Besetzung des Films gehören bislang Zoe Kravitz als Catwoman und Paul Dano als Riddler. Weitere Oberschurken wie Two-Face, Firefly und Mad Hatter sollen ebenso mitspielen. Sobald die Besetzung des Films komplett ist, sollen Anfang nächsten Jahres die Dreharbeiten beginnen. Ein Kinostart für The Batman steht für den 25. Juni 2021 schon fest.