DC - The Batman: Zoe Kravitz als Catwoman gecastet

Matt Reeves „The Batman“ löste mit dem Casting von Robert Pattinson große Kontroversen aus. Nun steht die Besetzung für Catwoman ebenfalls fest.

DC geht neue Wege und möchte mit „The Batman“ den Fledermausheld erneut auf die Leinwand bringen. Ben Affleck wird dabei nicht mehr die Rolle des Bruce Wayne übernehmen, sondern das Ruder an Robert Pattinson übergeben. Pattinsons Casting kam nicht bei allen Fans gut an, da viele den Schauspieler instinktiv mit der „Twilight“-Saga verbinden. Jetzt wurde ein neues Casting verkündet, was die Meinungen der Zuschauer erneut spalten könnte.

DC Birds Of Prey: Erster Trailer mit Margot Robbie als Harley Quinn - ohne den Joker

Zoe Kravitz ist Catwoman

Der Name Zoe Kravitz ist mittlerweile nicht mehr nur mit ihrem Vater, dem berühmten Rockmusiker Lenny Kravitz, verbunden. In den letzten Jahren konnte sie sich in Filmen wie „Mad Max: Fury Road“ und der beliebten HBO-Serie „Big Little Lies“ als schauspielerisches Talent durchsetzen, was die Aufmerksamkeit einiger großen Studios erweckte.

Matt Reeves, Regisseur des kommenden DC-Films „The Batman“, hat Kravitz nun in der Rolle der Selina Kyle aka Catwoman gecastet. Nach Michelle Pfeiffer, Halle Berry und Anne Hathaway wird nun also sie den Katzenanzug anlegen und Batman das Leben zur Hölle machen. Wie groß die Rolle der Diebin mit den Katzenohren sein wird, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Herr der Ringe Serienmacher suchen Schauspieler mit fehlenden Zähnen

Eine neue Vision

Vor einigen Wochen gab es das Casting-Gerücht, dass „Superbad“-Darsteller Jonah Hill ebenfalls eine Rolle in „The Batman“ übernehmen würde. Dabei habe ihm der Regisseur scheinbar die freie Wahl zwischen den Bösewichten Pinguin und Riddler gegeben. Bestätigt wurde sein Casting jedoch noch nicht.

Insidern zufolge soll sich Reeves Neuauflage dem Comic „The Long Halloween“ widmen, in der Batman so ziemlich all seinen ikonischen Bösewichten begegnet. Dies würde die Anzahl der Antagonisten im Casting erklären. Jeffrey Wright, bekannt aus „Westworld“, soll im kommenden Film die Rolle des Commissioners Jim Gordon übernehmen.

Wie findet ihr das Casting von Zoe Kravitz als Catwoman? Was erhofft ihr euch von der Neuauflage? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.