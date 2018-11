Assassin's Creed Odyssey - Mythischer Bossgegner Steropes ab sofort im Spiel

Der todbringde Zyklop Steropes steht ab sofort zum Kampf bereit. Damit erhält Assassin's Creed: Odyssey eine weitere Kreatur aus der Mythologie, die mit überragendem Loot auf euch wartet!

Darauf haben die Spieler gewartet, ein neuer mythischer Boss ist im alten Griechenland aufgetaucht. Assassin's Creed: Odyssey wird abermals mit neuen Inhalten ausgestattet. Steropes, der einäugige Zyklop, wird fortan zum Kampf bereit stehen.

Steropes fordert euch zum Kampf heraus!

Um den Kampf anzutreten, folgt einfach den Anweisungen aus der Blitzbringer-Quest. Sie führt euch unweigerlich zum Zyklopen respektive Kyklopen. Kleiner Spoiler, ihr findet Steropes in Andros in einer Höhle, der Ort lautet ganz überraschend Steropes Strand. Wenn ihr mächtig genug seid, den Kampf zu überleben, wartet eine legendäre Belohnung in der Form eines Bogens auf euch. Dieser Bogen verfügt unter anderem über die Kraft, euer Leben und Rüstung um 20 Prozent zu steigern.

Wir geben euch noch einen kleinen Tipp für den Kampf mit auf den weg. Wie zu erwarten ist der Angriff auf das Auge von Steropes überaus effektiv. Bei PlayNation wird eben nicht an Tipps und Tricks gespart!

Ihr wollt wissen, welche weiteren Neuerungen in Assassin's Creed: Odyssey Einzug halten werden? Dann schaut gerne in unseren umfangreichen Round-up zu den neuen Inhalten vorbei:

