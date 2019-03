Apex Legends - Weshalb die schlechteste Waffe im Spiel nicht angepasst wurde

Während zwei der stärksten Waffen in Apex Legends ein wenig abgeschwächt wurden, verändern die Entwickler von Respawn Entertainment die schwächste Waffe im Spiel, die Mozambique, nicht. Wir erklären euch, weshalb das so ist.

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends gehört definitiv zu den frühen Überraschungshits in diesem Jahr. Bereits kurze Zeit nach dem Release des Titels liefen mehrere Millionen Spieler über die bislang einzige verfügbare Karte.

Mittlerweile haben Electronic Arts und Respawn Entertainment den nächsten Meilenstein erreicht. Nur einen Monat nach Erscheinen hat „Apex Legends“ 50 Millionen Spieler erreicht. Wenig überraschend möchten es sich die Entwickler deshalb mit der Community nicht verscherzen, weshalb Neuerungen nur mit großer Sorgfalt und nach einer genauen Planung im Vorfeld in das Spiel integriert werden.

Nun hat Respawn das erste Balancing-Update veröffentlicht, das die Meta des Spiels anpasst. Unter anderem werden dadurch die beiden stärksten Waffen im Spiel, die Wingman und Peacekeeper, verändert.

Apex Legends Großes Balancing-Update ändert Meta des Spiels

Keinen Buff für die Mozambique

Doch gerade die schwächste Waffe im Spiel, die Mozambique, sieht sich keiner Änderung gegenüber, obwohl ihre Schadenswerte recht gering sind und auch die drei Schuss im Lauf nicht sonderlich überzeugen können. Weshalb der Entwickler hier keine Änderungen vorgenommen hat, erklären wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Erst einmal sei es den Jungs und Mädels von Respawn wichtig, dass man im Vorfeld ganz genau auf das Feedback der Community hört und dieses nach bestem Gewissen berücksichtigt. Außerdem greifen sie auf Spielerstatistiken zurück, wodurch sie ablesen können, welche Waffen oft und welche weniger häufig genutzt werden.

Ständige Änderungen der Waffenwerte seien nicht gut, da die Spieler viel Zeit mit den verschiedenen Waffen verbringen, um diese letztendlich zu meistern. Das Ziel sei es zudem nicht, ein perfektes Balancing der Waffen zu erreichen. Dass einige Schießprügel wie die Mozambique nicht sonderlich stark ausfallen, sei so gewollt. Denn im Laufe einer Runde in Apex Legends sollen Spieler erst nach und nach bessere Ausrüstung und Waffen finden und diese zudem mit entsprechendem Zubehör weiter verbessern.

Es bietet sich also an, zu Beginn mit einer Mozambique schlecht ausgerüstete Gegner in der Nähe auszuschalten und sich dann auf die Suche nach immer besserem Equipment zu machen.

Apex Legends Battle-Royale-Shooter erreicht nächsten Meilenstein mit 50 Millionen Spielern

Respawn greift nur im Extremfall ein

Nur wenn eine bestimmte Waffe oder ein Charakter zu stark ausfallen und auf dem Schlachtfeld deutlich dominieren würden, verspricht Respawn schneller einzugreifen und die jeweiligen Items oder Legenden zu nerfen.

Wie seht ihr das Thema? Welche Waffen sind eurer Meinung nach zu stark oder gar zu schwach? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.