Apex Legends - Meilenstein: Laut EA 70 Millionen Spieler, 2020 soll Großes passieren

Wir dürfen EA zum neuen Meilenstein gratulieren, den sie jüngst in Hinsicht auf „Apex Legends“ erreicht haben. Außerdem soll im nächsten Jahr einiges geplant sein, da das Spiel nun zu den Core-Franchises gehört.

Wie Electronic Arts kürzlich über Twitter verlauten ließ, haben sie mit Apex Legends satte 70 Millionen Registrierungen verbuchen können. So viele Spieler haben sich bis zu diesem Zeitpunkt also einen Account erstellt und zumindest einmal probegespielt.

Sie haben den Meilenstein mit einem kleinen Video gefeiert, das sie passend zur Bekanntgabe veröffentlicht haben:

Wie immer stellt sich die Frage, wie viele aktive Spieler „Apex Legends“ hat und wie viele Spieler sich gleichzeitig auf den Servern tummeln. Doch das wird wie so häufig nicht beantwortet. So sind die 70 Millionen Registrierungen dennoch eine beachtliche Menge, aber wirklich aussagekräftig ist die Zahl am Ende nicht.

Dass der Titel innerhalb kürzester Zeit so viele Spieler gewinnen konnte, und das trotz Blitz-Release nach Ankündigung, bleibt so oder so eine beachtliche Leistung. Das wird nicht zuletzt auch daran liegen, dass es sich um ein Free-to-Play-Spiel handelt, das auf Mikrotransaktionen und einen Battle Pass setzt.

2020 geschehen Dinge

Laut Daniel Ahmad, einem Brancheninsider, soll sich EA wohl weiterhin auf „Apex Legends“ konzentrieren und zum hauptsächlichen Service-Shooter-Game werden. Im Jahr 2020 wird hier also ein beachtlicher Fokus liegen. Unter anderem soll der Titel intern als „Core-Franchise“ behandelt werden. Das bedeutet auch, dass es neue Inhalte geben und das Spiel für den mobilen Markt sowie in China veröffentlicht wird. Zudem stünden Esports-Pläne auf der Agenda. Und welche Überraschungen noch alles folgen werden, wird sich dann im Laufe des Jahres zeigen.

Wenn ihr das Spiel testen möchtet, könnt ihr jetzt sogar eine Boxversion kaufen und sie euch ins Regal stellen:

Zudem läuft aktuell immer noch das Halloween-Event, das euch einen neuen Spielmodus beschert und gegen Zombies antreten lässt:

