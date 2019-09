Apex Legends - Start, neue Karte und Battle Pass von Meltdown  das müsst ihr über Season 3 wissen

Wir haben alle bisher bekannten Infos zu „Apex Legends“ Season 3: Meltdown in der Übersicht für euch zusammengetragen. Hier erfahrt ihr alles über Crypto, den Battle Pass und die neue Karte World's Edge.

Die 3. Saison in Apex Legends steht vor der digitalen Haustüre. Und wir wollen sie natürlich nicht draußen stehen lassen, weshalb wir nun alle wichtigen Details für euch in der Übersicht zusammengefasst haben!

Wann startet die 3. Season?

Man fällt bekanntlich mit der Türe direkt ins Haus, also das Wichtigste zuerst: Wann geht die 3. Saison „Apex Legends“ online? Schon morgen am 01. Oktober 2019 hat das Warten ein Ende. Die neue Saison startet also direkt im Anschluss an die 2. Saison. Der September-Release (laut Roadmap) konnte demnach nicht ganz eingehalten werden. Die 2. Saison soll nun ebenfalls am 01. Oktober enden, was darauf schließen lässt, dass keine Downtime geplant ist. Die 2. Saison soll um 18 Uhr deutscher Zeit enden. Zeitgleich wird wohl die 3. Saison online gehen.

Wer ist die neue Legende?

Bei der neuen Legende handelt es sich um Crypto, einem Hacker. Seine Fähigkeiten umfassen Folgendes:

Taktische Fähigkeit namens Aerial Drone: Kameradrohne, die 40 Sekunden besteht. Sie verfügt über eine Reichweite von 200 Meter und kann zerstört werden. Crypto kann Türen hacken, Behälter looten und Banner aufheben.

Passive Fähigkeit namens Neuro Link: Held und seine Teamkollegen sehen, was seine Drohne im Umkreis von 30 Meter erkennt.

Ultimative Fähigkeit namens Weapon Drone EMP: EMP, der von der Drohne ausgeht und Schilden Schaden zufügt, Feinde verlangsamt und Fallen entschärft.

Hier könnt ihr den Cinematic-Trailer von Crypto einsehen, der einige Hintergrundinfos preisgibt:

Was bietet die neue Karte?

Die neue Map trägt den Namen World's Edge und wird mit der 3. Saison ins Spiel integriert. Die neue Karte wird auf einem ganz neuen Planeten (wohl New Dawn) angesiedelt sein, sich also nicht mehr auf Solace (wie King's Canyon) befinden.

Hier gilt es zu erwähnen, dass World's Edge über verschiedene Biome verfügt, darunter fallen Eis- und Feuerareale.

Mehr zur neuen Karte könnt ihr im Meltdown-Gameplay-Trailer einsehen:

Welche neuen Waffen kommen mit Season 3?

Während wir in der 2. Saison noch die altbekannte L-Star zu Gesicht bekamen, wird in Saison 3 das Charge Rifle (Aufladegewehr) auf uns warten.

Hierbei handelt es sich um eine Energiewaffe, die einen Aufladestrahl verschießt. Redditor Teves3D hat sie bereits sehr früh in den Daten entdeckt:

© Reddit/ Teves3D

Außerdem könnte die CAR SMG Einzug halten, die aktuell bei einem Cosplayer gesehen wurde, der mit Respawn Entertainment zusammenarbeitet:

Apex Legends Neue Waffe CAR SMG womöglich durch Cosplayer geleakt

Was bietet der Battle Pass und wie viel wird er kosten?

Bislang wurde offiziell bestätigt, dass für Season 3 über 100 kosmetische Items angedacht sind, darunter befinden sich wie immer legendäre Skins, Apex Packs (die Coins beinhalten) und Extras für den kostenpflichtigen Battle Pass. Die genauen Details werden allerdings erst morgen enthüllt.

Aber falls ihr euch nun fragt, was der Battle Pass kosten wird, dann solltet ihr schon mal euren Geldbeutel auf 950 Apex Coins vorbereiten. Für 10 Euro könnt ihr 1000 Apex Coins im Shop erwerben. Oder womöglich habt ihr noch Münzen aus dem Season-2-Battle-Pass?

Morgen erfahrt ihr mehr über die Inhalte und ob sich der neue Battle Pass lohnt. Schaut also gerne nochmal auf PlayCentral.de vorbei.

© Respawn Entertainment

Und um bestmöglich auf das Spektakel vorbereitet zu sein, solltet ihr euch den Launch-Trailer vorab ansehen, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Wir wünschen schon mal viel Spaß in der 3. Saison, falls ihr morgen reinspielt!