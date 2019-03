Apex Legends - Community wünscht sich Region-Lock für China

Eine große Anzahl von „Apex Legends“-Spielern fordert einen Region-Lock für den Battle-Royale-Hit. In einem Thread auf Reddit wollen sie, dass die Entwickler China aus dem Matchpool der restlichen Welt nehmen. Der Grund: Laut den Usern - und einigen Statistiken - kommen die meisten Cheater und Spam-Bots aus der chinesischen Region.

Apex Legends Über 355.000 Cheater gebannt

Im Grunde bedeutet ein Region-Lock, dass eine Region (in diesem Fall China) nur noch im eigenen Gebiet miteinander zocken könnte. Chinesische Spieler würden demnach nur noch chinesische Spieler in „Apex Legends“ finden. Die von der Community verhassten Spam-Bots und Cheater würden so quasi gegen sich selbst spielen. Natürlich lassen die Reddit-User dabei die ehrlichen Spieler aus China außen vor, die unter einem solchen Lock am meisten leiden würden.

Diskussionen über einen Region-Lock sind nichts Neues im Battle-Royale-Genre. Schon als „Playerunknowns Battlegrounds“ erfolgreich wurde und durch seine Popularität zahlreiche Cheater anzog, forderten die Spieler dort eine Sperre für chinesische User. Statt die chinesischen Spieler aber allein auszusperren, wurde in „PUBG“ jede Region voneinander abgegrenzt. Auch das war der Community nicht recht und führte zu Kritik an den Entwicklern.

So viele Cheater wurden damals bei „PUBG“ in kürzester Zeit gebannt:

We are currently banning at a rate of 6K-13K per day, nearly 20K within the last 24 hours alone. The vast majority is from China.