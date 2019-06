Apex Legends - Ab sofort gibt es Drachen im Spiel

In „Apex Legends“ gibt es jetzt Drachen. Was vollkommen absurd klingt, ist nun jedenfalls ein neues Feature im Battle-Royale-Shooter, der geradezu auf die 2. Saison zu marschiert.

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends von Respawn Entertainment sorgte bei vielen Spielern für unzählige Stunden voller hitziger Gefechte mit einem spannenden Finale. Obgleich die mangelnden Inhalte eine Vielzahl der anfänglichen Spieler abkehren ließ, basteln die Entwickler weiter an ihrem Multiplayer-Steckenpferd. Demnächst wartet Season 2 mit einer neuen Legende, der berühmtberüchtigten L-Star-Waffe aus Titanfall und vieles mehr.

Drachen in Apex Legends?

Neben dem bereits bekannten Content-Nachschub gibt es weitere Neuerungen, die nicht zuletzt wohl Drachen beinhalten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Dragon Age ist angebrochen! Versteht ihr?

Auf dem offiziellen Twitter-Account zu „Apex Legends“ wurde nun eine besorgniserregende Nachricht geteilt. Scheinbar sind Drachen in King's Canyon aufgetaucht, die künftig eine Rolle spielen. Etwaige Legenden sind innerhalb der Runden bereits darauf aufmerksam geworden, dass sich etwas in der Luft befindet. Wie es aussieht, scheint es sich nun tatsächlich um Drachen zu handeln, wie die folgende Meldung bestätigt:

⚠ ALERT ⚠



UNAUTHORIZED ENTRY pic.twitter.com/NGKFfL76G8 — Apex Legends (@PlayApex) 19. Juni 2019

Und an anderer Stelle hat ein Spieler die Begegnung mit dem Drachen audiovisuell festgehalten. Allem Anschein nach tragen die Drachen künftig eine Lootbox (wo und warum auch immer), die ihr nach einem Abschuss des Fabelwesens einsacken könnt. Das fragwürdige Unterfangen könnt ihr im nachfolgenden Clip einsehen:

BRO THERE ARE DRAGONS IN @PlayApex NOW AND IT WAS CARRYING @IamTrevorMay LOOT BOX. LMAOOOO pic.twitter.com/znHip4mH0H — TSM RealKraftyy (@RealKraftyy) 18. Juni 2019

Nun stellen wir uns natürlich die Frage, wo kommen die Drachen her und warum sind sie so plötzlich da? Derweil bleiben unzählige Fragen unbeantwortet. Aber gegen mehr Loot in den einzelnen Runden haben wir erst einmal nichts einzuwenden. Oder was meint ihr?

