Am kommenden Mittwoch könnte die Preisfrage rund um die PS5 endlich ein Ende finden. Schließlich hat Sony bereits in der vergangenen Woche ein PS5 Showcase angekündigt, in dem hauptsächlich PS-Spiele im Fokus stehen sollen. Ein guter Rahmen also, um auch die letzten verbleibenden Fragen rund um die Next-Gen-Konsole zu beantworten.

PS5 Showcase für Mittwoch angekündigt! Werden wir Preis & Datum erfahren?

Sind das die Preise der PS5?

Doch bis dahin werden die Spekulationen wohl nicht kleiner, sondern werden eher zunehmen. Nun ist auf Twitter ein Bild geteilt worden, dass das Backend-System eines der größten Händler in Spanien zeigt und womöglich auch die Preise der PS5 offenbar.

#PS5



€399/€499



(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020

Dort gelistet sind verschiedene Bundles der Nintendo Switch sowie zwei Konsolen, die keine genaue Bezeichnung tragen, bei denen es sich aber um die PS5 und PS5 Digital Edition handeln könnte. Während die Version mit Laufwerk für 499,90 Euro aufgelistet ist, fällt die Digital Edition mit 399,90 Euro um einhundert Euro günstiger aus. Genau diese beiden Preise werden schon seit einigen Wochen im Internet spekuliert.

Sony vs. Microsoft

Während bei der PS5 Digital Edition im Vergleich zur teureren PlayStation 5 lediglich das Laufwerk fehlt, hat Microsoft in der vergangenen Woche die eigenen Konsolen-Pläne vorgestellt. So wird am 10. November 2020 neben der Xbox Series X (499,90 Euro) eine technisch abgespecktere Version in Form der Xbox Series S erscheinen, die mit 299,99 Euro deutlich günstiger ausfällt.