Aus für Japan Studio: Sonys ältestes Entwicklerstudio wurde aufgelöst

Es ist ein einschneidender Umbruch bei Japan Studio, Sonys ältester, hauseigener Spieleschmiede. Das Studio wurde zum 1. April in einer großen Umstrukturierung aufgelöst und zahlreiche Mitarbeiter*innen entlassen. Lediglich Team Asobi bleibt bestehen, die unter anderem mit Astro’s Playroom große Beliebtheit erlangt haben. Die Umstrukturierung war schon seit Monaten beschlossene Sache von Sony.

Große Änderungen: SIE Japan Studio existiert nach Restrukturierung nicht mehr wie gewohnt weiter

Das Japan Studio von Sony Interactive Entertainment gilt als das älteste, eigene Studio des PlayStation-Konzerns und erlangte vor allem durch experimentellere Titel aber auch große Hits Aufmerksamkeit. Seit der Gründung im Jahr 1993 brachte Japan Studio zahlreiche berühmte Spiele heraus und half bei über Hundert Produktionen anderer Entwicklerstudios mit.

Zu den berühmtesten Titeln von Japan Studio und den internen Abteilungen zählen Shadow of the Colossus, The Last Guardian, die Ape Escape-Reihe, die Knack-Reihe oder das mit dem Start der PS5 veröffentlichte Astro’s Playroom. Japan Studio unterstützte Bluepoint Games zudem kürzlich mit der Realisierung vom Demon’s Souls Remake für PS5.

© Sony Interactive Entertainment

Die Schließung des Großteils des Studios wurde von Sony beschlossen, weil Japan Studio in den letzten Jahren nicht mehr finanziell profitabel genug war. Aus diesem Grund ließ Sony einen Großteil der Mitarbeiterverträge zum 1. April auslaufen. Viele Entwickler*innen müssen sich daher in Zeiten der Corona-Pandemie nach einer anderen Stelle umsehen. Es haben außerdem bekannte Größen in der Videospielbranche das Studio verlassen. Dazu gehören „Gravity Rush“-Character Designer Shunsuke Saito, „Bloodborne“-Producer Teruyuki Toriyama und „Demon’s Souls“-Creative Director Gavin Moore.

Fokusierung auf Team Asobi

Ab sofort wird der Fokus des ehemaligen Japan Studios auf die eigenständige Abteilung Team Asobi gelegt, die unter anderem für „Astro’s Playroom“ verantwortlich sind. Team Asobi ist die einzige Japan Studio-Division, die komplett erhalten bleibt. Zudem wird das Team durch einige weitere Japan Studio-Mitarbeiter vergrößert, die bei der Entwicklung weiterer Titel unterstützen sollen.

© Sony Interactive Entertainment