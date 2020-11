PS5: Astro’s Playroom ein Überraschungshit laut Test-Wertungen

Die internationalen Test-Wertungen zur PS5-Tech-Demo des neuen DualSense-Controllers, „Astro’s Playroom“, sind online gegangen. Das Minispiel entpuppt sich als kleiner Überraschungshit und fährt überragende Wertungen ein.

Wenn man bedenkt, dass es sich im Grunde nur um eine technische Demonstration in Spielform handelt, die darauf abzielt, die neuen Features des DualSense-Controllers vorzustellen, ist dies selbstredend eine herausragende und bemerkenswerte Leistung.

Nachfolgend binden wir euch die internationalen Test-Wertungen ein und werfen einen Blick auf das Feedback im Durschnitt. Wie hoch fallen die Test-Wertungen von Astro’s Playroom also aus?

Eurogamer ‚Essential‘

Polygon ‚Stellar Showpiece‘

Trusted Reviews 10

COGconnected 93

Push Square 9

Press Start AU 8.5

GameSpot 8

Game Informer 8

IGN 8

The Gamer 4/5

GamesBeat 4/5

The Guardian 4/5

Es folgt ein Ausschnitt des Feedbacks, das das jeweilige Fazit zu „Astro’s Playroom“ enthält:

Eurogamer: „Sony lehnt sich mit diesem innovativen, äußerst charmanten 3D-Plattformer der alten Schule an die Vergangenheit seiner PlayStation an.“

„Sony lehnt sich mit diesem innovativen, äußerst charmanten 3D-Plattformer der alten Schule an die Vergangenheit seiner PlayStation an.“ GameSpot: „Astro’s Playroom ist nicht nur eine Einführung in die Funktionen der PS5, sondern auch eine schnelle und entzückende Feier der Geschichte der PlayStation.“

„Astro’s Playroom ist nicht nur eine Einführung in die Funktionen der PS5, sondern auch eine schnelle und entzückende Feier der Geschichte der PlayStation.“ Game Informer: „Astros Playroom ist nicht nur eine Einführung in die PS5. Es ist ein charmantes und unterhaltsames Spiel, auch wenn es nicht versucht, die Grenzen des Plattform-Genres neu zu definieren.“

„Astros Playroom ist nicht nur eine Einführung in die PS5. Es ist ein charmantes und unterhaltsames Spiel, auch wenn es nicht versucht, die Grenzen des Plattform-Genres neu zu definieren.“ IGN: „Astro’s Playroom ist ein großartiges Schaufenster für die vielfältigen und beeindruckenden Möglichkeiten, mit denen euch der DualSense in Spiele der nächsten Generation eintauchen lässt.“

„Astro’s Playroom ist ein großartiges Schaufenster für die vielfältigen und beeindruckenden Möglichkeiten, mit denen euch der DualSense in Spiele der nächsten Generation eintauchen lässt.“ Trusted Reviews: „In der modernen Landschaft ist es leicht zu glauben, dass wir alles gesehen haben, was das Medium zu bieten hat. Aber dann kommt ein Titel wie Astros Playroom und definiert alle früheren Konventionen neu. Es ist reine Plattform-Exzellenz und bedeutet hoffentlich eine glänzende Zukunft für eines der besten aktuellen Maskottchen von Sony.“

Neben der Hommage an einer vergangenen PlayStation-Zeit stellt der Titel also alle Möglichkeiten vor, die der DualSense-Controller bietet, was die Tester schließlich beeindruckt zurücklässt. Wir wissen außerdem bereits, dass der neue DualSense-Controller ein echter Gamechanger sein könnte. Mehr dazu erfahrt ihr unter anderen in den PS5-Reviews der Fachpresse:

PS5-Review-Thread: Internationale Test-Wertungen, wie schneidet die PS5 bei der Fachpresse ab?

Das Gute ist außerdem, dass ihr „Astro’s Playroom“ nicht separat kaufen müsst. Wenn ihr die PS5 vorbestellen konntet, liegt die Tech-Demo der Konsole bei. Ihr erhaltet also ein paar Stunden Spielspaß direkt gratis obendrauf. Und dass der Titel im Grunde nur dazu dient, die PS5 vorzustellen, ist dann also für alle gewissermaßen eine Win-win-Situation. Wir wünschen euch viel Spaß, wenn es am 19. November 2020 mit der Konsole losgeht!

PS5 DualSense-Controller: Alle Infos zu Preis, Features und Design