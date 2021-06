Sony kauft ein neues Studio mit PS5-Erfahrung ein

Im Kampf für das beste Lineup an Spielen sind Sony und Microsoft ständig auf der Suche nach neuen Studios, die aufgekauft werden können. Dieses Mal hat der Hersteller der PlayStation 5 erneut zugeschlagen. Damit erhöht sich die Zahl der internen Entwicklerteams von Sony auf 16.

Returnal-Entwickler Housemarque jetzt offiziell von Sony gekauft

Im Rahmen des PlayStation Blogs gab Hermen Hulst, seines Zeichens Leiter der PlayStation Studios, die Übernahme von Housemarque bekannt. Das finnische Team hat zuletzt an Returnal gearbeitet und damit eines der ersten PS5-Exclusives abgeliefert, das auch vollen Gebrauch von den DualSense-Features macht.

Mit dem Spiel konnten sie Sony anscheinend so überzeugen, dass sie endlich als First Party-Studio übernommen wurden. Bereits 2007 startete die enge Partnerschaft zwischen PlayStation und Housemarque mit dem PS3-Shooter „Super Stardust HD“. Daraufhin folgten Spiele wie „Dead Nation“, „Matterfall“ oder „Resogun“.

Das größte und vor allem auch ambitionierteste Spiel des Studios war aber bisher „Returnal“. Mit der Integration in die PlayStation Studios erhofft sich Housemarque die Qualität ihres neuesten Spiels in weiteren Projekten umzusetzen.

Mit der Sicherheit dieser Übernahme wollen sie weiter ihre Spiele um das Gameplay herum entwickeln. Aber abseits davon ermöglicht es das gesamte Team, Grenzen weiter auszureizen. Vor allem auch bei narrativen Aspekten möchte Housemarque nach „Returnal“ noch neue Horizonte erreichen.

Returnal konnte Sony anscheinend so überzeugen, dass das Entwicklerteam gekauft wurde. © SIE/Housemarque

Für das finnische Team geht es jetzt aber nicht sofort in die alleinige Entwicklung des nächsten Spiels. Derzeit werden weiterhin an Patches für „Returnal“ gearbeitet, die unter anderem das Problem mit der fehlenden Speicherfunktion während eines Versuchs beheben sollen. Ob auch noch inhaltliche Neuerungen dazu kommen, ist nicht bekannt.

Housemarque ist damit nach Insomniac Games aus 2019 der nächste Kauf von Sony für die PlayStation Studios. Fans hoffen abseits davon weiterhin, dass auch Bluepoint Games, die an den Remakes zu Demon’s Souls und Shadow of the Colossus beteiligt waren, ein Teil der Teams von PlayStation wird.