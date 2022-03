Sony kauft Haven Studios – AAA-Multiplayer-Titel in Arbeit

Vor einem Jahr verkündete Sony die Zusammenarbeit mit den kanadischen Entwicklern der Haven Studios unter der Leitung von Jade Raymond. Damals wurde angekündigt, dass zusammen an einer neuen PlayStation-IP gearbeitet wird.

Fast auf den Tag genau, ein Jahr später, kündigt Sony nun die Übernahme der Haven Studios an. Damit gesellt sich das 18. Studio in die PlayStation-Familie. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben, dafür teilten Sony und Haven neue Informationen über das Spiel, an dem sie seit einem Jahr zusammen arbeiten.

Ein neues Multiplayer-Erlebnis für die PlayStation 5

Das übernommene Entwicklerstudio ist in Montreal ansässig und verfügt über ein erfahrenes Team mit über 60 Mitarbeiter*innen. Das Studio selbst hat sich zwar noch keinen allzu bekannten Namen gemacht, seine Gründerin Jade Raymond aber umso mehr. Raymond ist Veteranin der Gaming-Branche und hat schon große Spielereihen wie Assassin’s Creed und Watch Dogs auf den Weg gebracht. Außerdem war sie in der Führungsposition von EA Motive und dem mittlerweile geschlossenen Gaming-Unternehmen Google Stadia tätig.

Woran arbeitet das Studio derzeit? Die Entwickler arbeiten momentan an ihrem ersten Spiel. Es soll ein AAA-Multiplayer-Erlebnis werden und aus einer „systemischen und sich entwickelnden Welt, die sich auf Freiheit, Nervenkitzel und Spielspaß konzentriert und die Spieler über Jahre hinweg unterhalten und beschäftigen wird“ bestehen.

Momentan wird vermutet, dass es sich hierbei um ein neues Live-Service-Spiel handelt, welches exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wird. Denn bisher wird vor allem davon gesprochen, „die unglaublichen Möglichkeiten der PS5 [mit diesem Spiel] voll auszuschöpfen“. Außerdem kündigte Sony kürzlich an, bis 2026 „mehr als 10 Live-Service-Spiele“ auf den Markt zu bringen. Zu dieser Reihe Multiplayer-Erlebnisse zählt sicherlich auch der Titel des kanadischen Studios.

Sony glaubt an das Projekt

Mehr ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, sodass noch unklar ist, welche Art von Setting oder Spielmechaniken genutzt werden. Fest steht aber, dass es sich hierbei um ein ehrgeiziges Projekt handelt. Hermen Hulst, Chef der PlayStation Studios, zeigt sich in seinem PlayStation-Blog-Beitrag zur Übernahme der Haven Studios sehr zuversichtlich:

„Jade hat ein Weltklasse-Team zusammengestellt, das über die kreativen und technischen Fähigkeiten verfügt, die für ein so ehrgeiziges Projekt erforderlich sind. Wir schätzen das Engagement des Studios, eine auf den Spieler ausgerichtete, kollaborative Spielumgebung zu schaffen, die Generationen überdauern kann, und freuen uns, dass sie nun offiziell Teil der PlayStation Studios sind.“

Wird die Luft dünner in der Gaming-Branche?

Die Übernahme geschieht zu einer Zeit, in der große Gaming-Unternehmen andere aufkaufen. Erst im letzten Jahr hat Sony fünf Studios übernommen. In diesem Jahr war zuletzt Bungie dran, das Studio, das für Destiny verantwortlich war. Somit wird Haven nun offiziell in einer Sony-Familie mit mittlerweile 17 weiteren Studios Zuhause sein. Währenddessen stellte Microsoft Anfang dieses Jahres seine Pläne zum Kauf von Activision Blizzard vor.

Sind das die ersten Anzeichen dafür, dass sich die Videospielindustrie um eine Handvoll großer Unternehmen herum konzentriert? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.