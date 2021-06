Sims 4: Traumhaftes Innendesign – Cheat-Codes und Inhalte der Erweiterung

Die Sims 4: Traumhaftes Innendesign bildet die 10. Gameplay-Erweiterung der beliebten Simulationsreihe und hat einige coole Neuerungen im Gepäck, die Fans der Reihe sich teilweise schon lange gewünscht haben. Darunter sind die modularen Möbel, viele neue Kleidungsstücke und Outfits sowie das Herzstück: Die Karriere des Innendekorateurs.

Welche Inhalte stecken in Sims 4: Traumhaftes Innendesign?

In der neuen Erweiterung gibt es so einiges an Neuerungen zu entdecken. Vor allem bei neuen Gegenständen haben die Entwickler*innen von Maxis nicht gespart. Demnach gibt es eine Vielzahl neuer Items für die neue Freelancer-Karriere als Innendesigner*in, wie einen separaten Backofen oder neue Kücheninseln und Theken, mit denen die einzelnen Räume entsprechend vielseitig renoviert werden können.

Wie viele neue Möbel sind enthalten? Im Kaufmodus befinden sich mit dem Erweiterungspack 137 neue Gegenstände, von neuen Möbelstücken für Küche und Bad bis hin zu den neuen modularen Möbeln, die ihr nach eigenem Wunsch zusammenstellen, erweitern und anpassen könnt. Die individuelle Anpassung und Zusammensetzung funktioniert hierbei mit Sofas, Regalen und Schränken.

Modulare Möbel: Eines der Highlights im Innendesign-Pack.© EA/Maxis

Wie viele neue Kleidungsstücke stecken in dem Pack? In „Sims 4: Traumhaftes Innendesign“ sind insgesamt 59 neue Objekte enthalten. Darunter sind Frisuren, Oberteile, Hosen und Schuhe für Frauen, Männer und Kinder.

Cheat-Codes für Sims 4: Traumhaftes Innendesign

Wie aktiviere ich Cheat Codes in Sims 4? Mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+C öffnet sich auf dem PC in der oberen linken Bildschirmecke die Cheat-Konsole. MAC-Nutzer drücken dafür COMMAND+SHIFT+C. Gebt hier vorab testingcheats true ein und bestätigt mit der Enter-Taste. Nun könnt ihr die Codes in die Konsole eintippen.

Wie läuft das auf den Konsolen? Auf PS4 und Xbox One funktioniert die Cheat-Aktivierung ein wenig anders:

Auf der PS4 müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2

müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2 Auf der Xbox One sind es: LB + LT + RB + RT

Um die Cheats auf der Konsole zu aktivieren, müsst ihr testingcheats on eintippen. Sind die Cheats einmal aktiviert, könnt ihr keine Trophäen mehr auf PS4 oder Xbox One freischalten.

Sims 4: Cheat-Liste mit allen Cheat-Codes für PS4, PS5 Xbox, PC und Xbox

Karriere-Cheat für Innendekorateur*in

Habt ihr das erledigt, könnt ihr in die Konsole nun folgende Befehle eingeben, um eure Sims entweder auf der Karriereleiter der Innendekoration nach oben oder nach unten klettern zu lassen:

Aufsteigen: careers.promote deco

Absteigen: careers.demote deco

Innendekorateur*in: Karrierestufen mit freischaltbaren Objekten und Aktionen

Je nachdem welche Stufe eurer Freelancer-Karriere ihr erklommen habt, schaltet ihr verschiedene Objekte frei, die ihr im Folgenden nachlesen könnt:

Farbberater*in für Innenräume Innendesigntechniker*in: Innendesign-Zeitschriften Wohnraummanager*in: Neue Kleidung Dekoberater*in: Gesprächsoption Reden über neueste Trends Einrichtungsplaner*in: Teppich Muster und Formen Heimorganisator*in: Neue Kleidung Eigenheimausstatter*in: Neue Kleidung Business-Innendesigner*in: Inneneinrichtungsartikel am PC schreiben Innendesigner*in: Gesprächsoption Kühne Hausrenovierungsvorschläge unterbreiten Zertifizierte*r Innenarchitekt*in: S.I.Mac P.R.O Laptop

Außerdem könnt ihr die speziellen Kleidungsstücke und Möbelstücke der Karriere direkt freischalten, indem ihr folgende Codes benutzt:

Cheat zum Freischalten von Kleidung: cas.unlockbytag GP10

Cheat zum Freischalten von allen Gegenständen: bb.ignoregameplayunlocksentitlement