Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies zeigt Wintersport im Gameplay-Trailer

Noch pünktlich vor Weihnachten kommt das winterliche Erweiterungspack Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies. Damit wir ein wenig besser darauf vorbereitet sind, was uns in dem neuen DLC erwartet, hat EA nun noch einen Gameplay-Trailer nachgereicht, der uns das bunte Treiben am Mt. Komorebi vorstellt:

https://www.youtube.com/watch?v=E4PRtKY8r9w

Was erwartet uns in Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies?

In dem neuen Trailer sehen wir die vielzähligen Aktivitäten, denen wir in der Erweiterung nachgehen können. Darunter ist natürlich rasanter Wintersport wie Skifahren, Schlittenfahren oder Snowboarden, aber auch schneeunabhängige Beschäftigungen wie Wandern, Klettern oder Baden in einer heißen Quelle.

Dafür erwarten uns zahlreiche Inhalte, die sich optisch vor allem der japanischen Kultur und fernöstlichen Kultur entlehnen, kombiniert mit einigen modernen Elementen, die sich in zahlreichen neuen Kleidungsstücken, Möbeln, Essen, Baumöglichkeiten und Interaktionen widerspiegeln.

Ebenfalls dabei ist die neue Nachbarschaft, die erstmalig Wohn- und Urlaubsort in Einem ist und der idyllische Schauplatz für zauberhafte Events. Die Inhalte stellen wir euch hier noch einmal genauer vor:

Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies – Neue, eisige Erweiterung mit Trailer angekündigt!

Das kühlende Pack ist ab 13. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.