Silent Hill 2-Remake: Systemvoraussetzungen bekannt, schafft das mein PC?

Das Remake von Silent Hill 2 verfügt über eine Konsolenexklusivität. Es erscheint bis auf Weiteres nur für die PS5. Doch PC-Spieler*innen kommen ebenfalls in den Genuss des Konami-Schreckens.

Das gilt für euch jedoch nur dann, wenn euer PC die erforderlichen Mindestvoraussetzungen erfüllt. Von daher lohnt sich vorab ein Blick auf die Systemvoraussetzungen zur Überprüfung. Sie sind bekannt.

Systemvoraussetzungen von Silent Hill 2 Remake

Die minimalen Systemanforderungen solltet ihr dann checken, wenn ihr lediglich mit 30 FPS und einer Full-HD-Auflösung, also 1920×1080 Pixeln, spielen möchtet. Wenn eure Hardware schlechter ist, wird das Game unspielbar.

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 x64

Windows 10 x64 Prozessor: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X – Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X – Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

50 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Windows Compatible Audio Device

Empfohlene Systemanforderungen

Empfohlen wird wie zumeist eine viel stärkere Kiste. Mit dieser Tech könnt ihr jedoch auf ein Medium-Setting mit 60 FPS zurückgreifen. Das High-Setting läuft so mit 30 FPS – zumindest in Full-HD, aber mit entsprechender Hardware, die DLSS und Co. unterstützt, wird auch das Zocken in 4K-Auflösung möglich sein.

Betriebssystem: Windows 11 x64

Windows 11 x64 Prozessor: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X – Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X – Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT

NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

50 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Windows Compatible Audio Device.

Reicht euer PC da noch aus oder ist das schon zu viel des Guten? Mit welchen Settings werdet ihr spielen? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!