Schnell leveln in Helldivers 2 – Mit diesen Tipps sparst du stundenlangen Grind!

Das schnelle Aufsteigen in Helldivers 2 ist eines der Hauptziele für dich als neuen Spieler. Der Rang bietet nicht nur Anerkennung, sondern schaltet auch den Zugang zu fortschrittlichen Strategemen, Ausrüstung und höherstufigen Missionen frei, die mehr Belohnungen bieten. Doch nicht jede Aktivität in Helldivers 2 lohnt sich, wenn du die Erfahrungseinnahmen effizient steigern möchtest. Einige Missionen und Ziele bieten deutlich mehr Erfahrung als andere, und mit der richtigen Strategie kannst du viele Stunden an Grind einsparen.

Höhere Schwierigkeitsgrade anstreben

Wie steigere ich meine Erfahrung am schnellsten? Der schnellste Weg, um in Helldivers 2 aufzusteigen, besteht darin, Missionen auf höheren Schwierigkeitsgraden abzuschließen. Jeder höhere Schwierigkeitsgrad multipliziert die Menge an Erfahrungspunkten (XP), die du erhältst. Wenn du schnell aufsteigen möchtest, ist das Spielen auf Super Helldive (Schwierigkeitsgrad 10) die schnellste Methode, um Erfahrung zu sammeln. Beachte jedoch, dass es dabei einiges zu beachten gibt.

Dein Ziel sollte es sein, den höchsten Schwierigkeitsgrad zu wählen, den du bewältigen kannst, ohne die Missionen zu scheitern. Ein Fehlschlagen der Missionen bedeutet den Verlust vieler potenzieller Gewinne. Finde also eine Schwierigkeitsstufe, die dich herausfordert, aber nicht überfordert. Wenn du neu bist, bedeutet dies möglicherweise, dass du bei Schwierigkeitsgrad 4–5 beginnst, während erfahrene Spieler Schwierigkeitsgrad 7–10 bewältigen können. Arbeite dich langsam hoch, bis du die schwersten Schwierigkeitsgrade spielen kannst, und konzentriere dich dann darauf.

Die Illuminaten-Fraktion anvisieren

Welche Fraktion bietet den meisten XP? Wenn verfügbar, ist eine der schnellsten Methoden, Erfahrung zu sammeln, auf Illuminaten-Invasionen auf Schwierigkeitsgrad 10 zu achten. Im Gegensatz zu Insekten oder Automaten gelten die Illuminaten oft als leichter zu handhaben, insbesondere wenn du die richtigen Strategemen hast. Dies liegt daran, dass die Illuminaten derzeit nicht die durchschlagende Stärke haben, die die anderen beiden Fraktionen besitzen, was bedeutet, dass du weniger gescheiterte Missionen hast, wenn du gegen sie spielst. Viele Spieler bezeichnen sie als „Leichtgewichte“ im Vergleich zu anderen Fraktionen, und sie können ein schnelles Ticket sowohl zum Aufstieg als auch zur Freischaltung deines Super Helldives sein.

Selbst Spieler mit niedrigem Level können gegen die Illuminaten bestehen. Mit etwas so Einfachem wie dem Maschinengewehr-Strategem hast du bereits genug Feuerkraft, um ihre gefährlichsten Einheiten zu bewältigen. Wenn du eine Illuminaten-Großauftrag oder Missionsreihe siehst, priorisiere sie.

Kurzmissionen gegenüber längeren bevorzugen

Warum sind kürzere Missionen effizienter? Es mag seltsam erscheinen, aber Kurzmissionen sind oft der schnellste Weg, um in Helldivers 2 aufzusteigen. Längere Missionen können 30 Minuten oder mehr dauern, während Kurzmissionen in weniger als 10 Minuten abgeschlossen werden können. Ausrottungs- und Verteidigungsmissionen sind ebenfalls großartige Quellen für Waffenerfahrung, da die Missionsdauer selten beeinflusst, wie viel Erfahrung du erhältst. Da die XP, die du verdienst, mehr mit abgeschlossenen Zielen und Schwierigkeitsgrad als mit der Spielzeit zusammenhängen, ist das Grinden kürzerer Missionen in der Regel die bessere Strategie.

Andere schnelle Missionen, die sich auf das Zerstören von Insektennestern, das Sammeln von Proben oder das Aktivieren von Startplattformen konzentrieren, bieten oft sehr hohe XP für die investierte Zeit. Auch wenn die individuelle Auszahlung pro Mission kleiner erscheint, macht die Geschwindigkeit, mit der du sie abschließen kannst, sie insgesamt effizienter. Beim Leveln solltest du Missionen priorisieren, die schnell zu erledigen sind, auf einem Schwierigkeitsgrad über Einfach liegen und mit einem Großauftrag verbunden sind. Diese Kombination schafft eine Schleife, in der du schnell XP verdienst, Boni stapelst und gleichzeitig zum größeren Kriegseinsatz beiträgst.

Mit einem vollständigen Team von Helldivern spielen

Wie wichtig ist das Teamspiel in Helldivers 2? Helldivers 2 ist im Kern ein kooperatives Spiel, und das Aufleveln geht viel schneller, wenn du mit anderen spielst. Missionen, die mit einem vollständigen Vier-Spieler-Team abgeschlossen werden, verlaufen in der Regel reibungsloser, und die Überlebensrate bei höheren Schwierigkeitsgraden steigt dramatisch. Außerdem skalieren die XP-Belohnungen oft mit der Teamleistung.

Die Extraktion mit deinem gesamten Team bringt Bonus-Erfahrung, auf die du nicht verzichten möchtest. Wenn du alleine spielst, machst du dir die Missionen nicht nur viel schwieriger, sondern verpasst auch diese wertvollen Gruppenboni. Wenn du keine Freunde hast, mit denen du spielen kannst, hast du Glück. Helldivers 2 verwendet ein Matchmaking-System, mit dem du dich mit anderen Spielern oder offenen Lobbys verbinden kannst. Das Spiel ist darauf ausgelegt, Koop-Spiele zu fördern, und selbst zufällige Teams können mit etwas Koordination erfolgreich sein.

Fokus auf Missionsziele

Warum sind Missionsziele wichtiger als das Töten von Gegnern? Es ist leicht, sich von endlosen Insektenschwärmen oder Automaten ablenken zu lassen, aber denke daran, dass Erfahrung in Helldivers 2 hauptsächlich durch das Abschließen von Zielen und nicht durch das Sammeln von Kills kommt. Eine Mission, bei der du jedes Nest zerstörst oder jede Probe sammelst, aber die Extraktion fehlgeschlagen ist, gibt dir immer noch anständige XP, aber nichts im Vergleich zu einer erfolgreichen Extraktion.

Behalte immer die Missionsziele im Auge. Wenn es schlecht läuft, ist es manchmal die kluge Wahl, zusätzliche Beute aufzugeben und zum Extraktionspunkt zu gehen. Der Bonus-XP von einer erfolgreichen Missionsbeendigung überwiegt oft das Risiko, alles zu sammeln.

Mit diesen Tipps und Tricks solltest du in der Lage sein, deinen Erfahrungserwerb massiv zu steigern und schnell durch die Ränge zu steigen. Beachte: Das Aufleveln in Helldivers 2 ist kein Rennen, sondern eher ein Marathon. Es wird Zeit benötigen, da das Level-Cap bei Level 150 liegt. Das ist viel, aber es gibt nach einem bestimmten Punkt nichts Neues mehr zu freizuschalten, also ist es nicht so dramatisch.

Wie sind deine Erfahrungen mit dem Leveln in Helldivers 2? Teile deine Tipps und Gedanken in den Kommentaren mit uns!