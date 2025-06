Scarlet Witch rettet Vision – Unberechenbare Transformation überrascht Fans

Scarlet Witch und Vision sind zwei der faszinierendsten Charaktere im Marvel-Universum. In der neuesten Comic-Reihe von Marvel, die das 50-jährige Jubiläum der Hochzeit von Scarlet Witch und Vision feiert, stehen die beiden wieder einmal im Mittelpunkt eines großen Abenteuers. Diese limitierte Serie beginnt mit einem mysteriösen Ereignis: Überall auf der Welt öffnen sich die Tore des Todes, und es ist ihre Aufgabe, die Ursache herauszufinden.

Die Bedrohung durch den Grim Reaper

Wer steckt hinter den mysteriösen Türen? Es ist der böse Grim Reaper, ein bekannter Gegner der Avengers, der hinter diesen Toren steckt. In einem heftigen Kampf verletzt er Vision schwer. Scarlet Witch, auch bekannt als Wanda Maximoff, ist jedoch entschlossen, Vision zu retten und setzt ihre Chaosmagie ein, um sein Leben zu retten. Dies führt jedoch zu einer unerwarteten Transformation von Vision, die noch immer nicht vollständig verstanden wird.

Grim Reaper, alias Eric Williams, ist ein Supervillain und Nekromant im Marvel-Universum. Ursprünglich ein Krimineller in Las Vegas und Mitglied der Maggia, kämpft er aus Trauer um seinen Bruder Simon Williams, auch bekannt als Wonder Man, gegen die Avengers. Sein Ziel war oft, seinen Bruder auf die eine oder andere Weise wiederzubeleben, was ihn wiederholt in Konflikt mit den Avengers brachte.

Vision und seine Transformation

Wie hat sich Vision verändert? Nach seiner Wiederbelebung durch Scarlet Witch ist Vision nun kraftvoll und unberechenbar, mit einer porzellanartigen Haut. Dieser neue Zustand erinnert stark an die Darstellung von Vision in der Marvel Cinematic Universe (MCU), insbesondere an die weiße Version von Vision, die in der Serie WandaVision auftaucht.

Vision, ein synthetischer Android, wurde ursprünglich von Ultron erschaffen, um gegen die Avengers zu kämpfen. Stattdessen wandte er sich gegen seinen Schöpfer und schloss sich den Avengers an. Seine Beziehung zu Scarlet Witch war über die Jahre hinweg turbulent, geprägt von Liebe und Verlust. Seine aktuelle Transformation könnte seine Beziehung zu Wanda erneut auf die Probe stellen.

Die Verbindung zur Serie WandaVision

Welche Parallelen gibt es zu WandaVision? Die Ereignisse in der Comic-Reihe spiegeln einige der Themen wider, die auch in der Serie WandaVision behandelt wurden. In der Serie wurden zwei Versionen von Vision präsentiert: eine, die von Wanda erschaffen wurde, und die ursprüngliche, die nach seinem Tod in Avengers: Infinity War repariert wurde. Diese Dualität und die Erforschung von Visions Identität sind zentrale Themen, die sowohl die Serie als auch die neuen Comics prägen.

WandaVision, die erste Serie von Marvel Studios auf Disney+, zeigte Wanda und Vision in einem scheinbar idyllischen Vorstadtleben, das durch verschiedene Jahrzehnte der Sitcom-Geschichte führt. Die Serie erhielt viel Lob für ihre innovative Erzählweise und die Tiefe der Charakterentwicklung.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet uns in der nächsten Ausgabe? Marvels Vorschau auf The Vision & The Scarlet Witch #2 lässt darauf schließen, dass die nächste Ausgabe am 25. Juni 2025 erscheinen wird. Die Leser werden gespannt darauf warten, wie sich die Beziehung zwischen Wanda und Vision entwickeln wird und welche Konsequenzen die magische Transformation von Vision haben wird.

Die dramatischen Ereignisse in der Comic-Reihe, kombiniert mit den Entwicklungen in der MCU, versprechen spannende neue Abenteuer für die beiden Charaktere. Marvel-Fans dürfen gespannt sein, welche Wege die Geschichte von Scarlet Witch und Vision noch nehmen wird.

Lass uns wissen, was du über die neuesten Entwicklungen in der Comic-Welt denkst, und teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!