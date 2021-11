Saturn: VR-Headset HP Reverb G2 inklusive Controller & Flight Simulator im Angebot

Videospiele bieten wie kein anderes Medium die Möglichkeit, in virtuellen Spielwelten abzutauchen. Wer noch ein Stück mehr Immersion wünscht, der kommt nicht um sogenannte VR-Headsets herum, die euch vollends in die jeweilige Welt abtauchen lassen. War die Technik vor fünf Jahren noch längst nicht ausgereift, lohnt es sich in 2021 einen weiteren Blick zu wagen und VR erneut unter die Lupe zu nehmen.

Als eines der besten aktuell verfügbaren VR-Headsets kann das HP Reverb G2 bezeichnet werden. Allerdings liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei nicht ganz günstigen 729,99 Euro, weshalb das VR-Erlebnis nicht unbedingt für jeden Geldbeutel erschwinglich ist.

HP Reverb G2 im Angebot bei Saturn

Möchtet ihr die moderne Hardware aber dennoch unter eurem Weihnachtsbaum liegen haben, solltet ihr einen Blick in den Onlineshop von Saturn werfen. Aktuell bietet der Händler das HP Reverb G2 inklusive Controller im Bundle mit dem Microsoft Flight Simulator um 17 Prozent reduziert und damit im Vergleich für günstige 599,99 Euro an.

Mit dem HP Reverb G2 stehen euch dann VR-Titel wie DOOM VFR, Layers of Fear VR, Beat Saber, Star Wars Squadrons, „Microsoft Flight Simulator“ und nicht zu vergessen der geniale Blockbuster-Titel Half Life Alyx zur Verfügung. Ihr seht, mittlerweile gibt es eine nicht zu unterschätzende Fülle an entsprechenden Spielen, die euch die VR-Welt wie nie zuvor erlebbar machen.

Ein modernes VR-Headset: Besonders spannend sind die inneren Werte der HP Reverb G2. Pro Auge verspricht das VR-Headset immerhin eine Auflösung von 2.160×2.160 Pixeln bei einer Bilderwiederholrate von 90 Hertz. Außerdem ist das G2 mit nur 167 Gramm besonders leicht, weshalb das Headsets auch bei längeren VR-Sessions nicht stört oder gar zu lästigen Kopfschmerzen führt.

Weitere HP Reverb Bundles

Saturn bietet euch aktuell weitere Bundles mit dem VR-Headset von HP an:

