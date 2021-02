Saturn schenkt euch 16% Rabatt auf alle Nintendo Switch-Spiele

Nur noch bis morgen schenkt euch Saturn die Mehrwertsteuer. Unterm Strich erhaltet ihr also einen Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent. Zwar lohnt sich bei der aktuellen Super Bowl 2021 Aktion vor allem der Kauf von teureren Produkten wie Konsolen, Smartphones oder Fernsehern, doch auch Videospiele lassen sich heute deutlich günstiger kaufen.

Im Schnitt dürft ihr bei einem Game für die Nintendo Switch mit einem Rabatt von rund 8 Euro rechnen, der direkt in eurem Warenkorb vom Kaufpreis abgezogen wird. Packt ihr also zum Beispiel drei Titel in euren Warenkorb, könnt ihr ungefähr mit einem Rabatt von 24 Euro rechnen.

Super Bowl 2021 bei Saturn: Der Onlinehändler schenkt euch die Mehrwertsteuer!

Nintendo Switch-Spiele bei Saturn reduziert

Eine Auswahl der Spiele für die Nintendo Switch haben wir euch im Folgenden übersichtlich aufgelistet.

