Während die PS5 in den USA und weiteren Regionen bereits in der kommenden Woche am Donnerstag den 12. November erscheint, müssen wir uns hierzulande noch bis zum 19. November 2020 gedulden – vorausgesetzt natürlich, dass ihr bei der Vorbestellung überhaupt Glück hattet. Schließlich war die PlayStation 5 bei den bisherigen zwei Vorbestellerwellen jedes Mal innerhalb von nur wenigen Minuten komplett ausverkauft.

Werden Vorbesteller später beliefert?

Doch anscheinend müssen auch glückliche Vorbesteller noch ein wenig länger auf ihre Konsole warten, selbst wenn diese den Kaufpreis bereits bezahlt haben.

So haben wir am heutigen Freitag, den 6. November eine E-Mail von Saturn erhalten, dass unsere bestellte Konsole möglicherweise erst später geliefert wird. Grund dafür ist die sehr hohe Nachfrage bei den Bestellungen. Im Wortlaut heißt es darin:

„ […] im Zuge der Bearbeitung Ihrer Vorbestellung der Sony PlayStation 5 mussten wir leider feststellen, dass wir Ihnen derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern können, Sie mit dem gewünschten Artikel bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können. Hierfür bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns in aller Form.“

Im Folgenden haben wir euch die gesamte E-Mail eingebunden:

Ob auch Vorbesteller bei anderen Onlinehändlern durch die hohe Nachfrage der Konsole von einem eventuellen späteren Versand betroffen sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit sagen.

Habt ihr ebenfalls eine solche E-Mail bezüglich eurer PS5-Bestellung erhalten? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an p.hasberg@playcentral.de.

PS5 zum Launch nicht in Retail-Shops erhältlich

Erst gestern hat Sony angekündigt, dass die PS5 zum Launch nicht in Retail-Shops erhältlich sein wird. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind.

