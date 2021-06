Saturn plant wohl Konteraktion zum Amazon Prime Day 2021

Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass am 21. und 22. Juni der Amazon Prime Day 2021 stattfindet und für alle Prime-Mitglieder tausende wechselnde Angebote bereithält. Doch offenbar plant Saturn eine Konteraktion zu dem Prime Day, der auch in diesem Jahr insgesamt 48 Stunden lang stattfinden wird. Bislang gibt es auf der offiziellen Webseite von Saturn jedoch keine offiziellen Informationen zu diesem Gerücht.

Welche Gegenmaßnahmen die deutsche Elektronikkette genau plant ist bislang also nicht bekannt. Doch es gibt einige denkbare Szenarien, die am kommenden Montag passieren könnten.

Gerüchte zu Preiskampf zwischen Saturn & Amazon

Sollte Saturn ebenfalls eine große Schnäppchen-Aktion auf die Beine stellen, werden Käufer wohl von zahlreichen reduzierten Technikprodukten profitieren, zu denen unter anderem Smartphones, Fernseher, Soundsysteme, PCs, Notebooks und Videospiele zählen dürften.

Sollte es sich dabei wirklich um eine direkte Konteraktion zu dem Amazon Prime Day 2021 handeln, würde Saturn wohl in direkte Konkurrenz zu Amazon treten und bestimmte Schnäppchen-Angebote durch jeweils günstigere Preise kontern. Wir sind in jedem Fall gespannt, was genau hinter der Konteraktion steckt und inwieweit Käufer von der Preisschlacht der beiden Onlinehändler am Ende profitieren werden.

Behaltet in der kommenden Woche in jedem Fall PlayCentral.de im Auge, damit ihr kein lohnendes Angebot verpasst.

