AMD hat im Rahmen einer Präsentation am 28. Oktober 2020 die neue GPU-Generation vorgestellt. Dabei handelt es sich um die RX-6000-Serie, die Nvidia mit ihren neuen RTX-Grafikkarten der neuen Ampere-Generation die Stirn bieten soll. Wir haben im folgenden Beitrag die ersten bekannten Infos und Daten zu den drei kommenden Grafikkarten von AMD zusammengefasst und verraten euch, wann ihr diese kaufen könnt.

Hinweis: Die neuen AMD-Grafikkarten können noch nicht vorbestellt oder gekauft werden.

Radeon 6800 am 18. November für 579 US-Doallar

Radeon 6800 XT am 18. November für 649 US-Dollar

Radeon 6900 XT 8. Dezember für 999 Dollar

Radeon RX 6800

Die RX 6800 verfügt zwar über weniger CUs, soll aber immer noch deutlich schneller als eine RTX 2080 Ti sein und dürfte sich somit in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3070 befinden, die am Donnerstag, den 29. Oktober 2020 veröffentlicht wird. Der Release der RX 600 findet am 18. November statt, während sich der Preis bei 579 US-Dollar befindet.

Radeon RX 6800 XT

Die Radeon 6800 XT wird zeitgleich mit der RX 6800 am 18. November erscheinen und 649 Dollar kosten und wird in direkter Konkurrenz zu der RTX 3080 stehen.

72 CUs

2.015 Megahertz GPU-Takt

16 Gigabyte VRAM

300 Watt

Radeon RX 6900 XT

Die RX 6800 XT verfügt über 80 CUs, 16 Gbyte VRAM bei 300 Watt und soll 65 Prozent effizienter sein als RDNAQ. Vor allem in 4K soll das AMD-Flaggschiff die GeForce 3090 von Nvidia klar schlagen. Die GPU erscheint am 8. Dezember 2020 und wird für 999 US-Dollar verkauft.

80 CUs

16 Gigabyte VRAM

300 Watt

Hinweis: Dieser Artikel wird von uns fortlaufend erweitert.