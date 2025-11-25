Rockstar unterstützt Modder – Neue Tools für GTA V angekündigt

Rockstar Games hat kürzlich einen weiteren bedeutenden Schritt unternommen, um die Modding-Community von Grand Theft Auto V (GTA V) zu unterstützen. Die Plattform FiveM, die von Cfx.re entwickelt wurde und als alternative Multiplayer-Modifikation für GTA V bekannt ist, hat sich mit dem Blender-Add-On namens Sollumz zusammengeschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Prozess der Asset-Konvertierung für die erweiterte Version von GTA V zu vereinfachen.

FiveM ist bereits eine beliebte Modifikation, die es Nutzern ermöglicht, eigene Multiplayer- und Rollenspiel-Server für GTA V zu erstellen. Mit der neuen Partnerschaft wird es für Inhalteersteller noch einfacher, ihre bestehenden Assets von der älteren Konsolengeneration zur verbesserten Version von GTA V zu übertragen.

Die Rolle von Sollumz in der Modding-Community

Was bietet Sollumz für Modder? Sollumz ist ein Add-On für die 3D-Modellierungssoftware Blender, das speziell für die Erstellung und den Export von GTA V-Assets entwickelt wurde. Es ermöglicht Nutzern, Inhalte direkt in Blender zu importieren und zu exportieren, was den Workflow für Modder erheblich vereinfacht.

Die neue Version von Sollumz (2.8.0) bietet nun Unterstützung für die Konvertierung von Assets, um die Kompatibilität mit der erweiterten Version von GTA V zu gewährleisten. Diese Erweiterung ist die erste community-erstellte Lösung, die die Bibliothek Alchemist nutzt, um den Konvertierungsprozess zu unterstützen.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Welche neuen Features bringt Sollumz? Neben der verbesserten Unterstützung von FiveM bietet das Add-On nun vollständige Kompatibilität mit Blender 5.0. Zu den neuen Funktionen gehören automatische Generierung von Fahrzeugfensterscherbenkarten, Vertex-Paint-Tools und zahlreiche Fehlerbehebungen.

Diese neuen Funktionen sollen den Modding-Prozess noch reibungsloser gestalten und den Nutzern mehr kreative Möglichkeiten bieten. Die Entwickler von Sollumz haben darauf hingewiesen, dass diese Version ein großer Fortschritt für das Add-On ist, insbesondere durch die Unterstützung nativer Binärformate für den Import und Export.

Die Zusammenarbeit mit Rockstar Games

Warum ist die Zusammenarbeit mit Rockstar Games bedeutend? Rockstar Games ist bekannt für seine erfolgreichen Spielreihen wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption. Die Partnerschaft mit Cfx.re und der Unterstützung von Modding-Tools wie Sollumz zeigt, dass Rockstar die Community und deren kreativen Beiträge schätzt. Dies ist ein bedeutender Schritt, da Rockstar in der Vergangenheit eher zurückhaltend gegenüber Modding war.

Alex Guirere, einer der Entwickler von Sollumz, betonte in einem Discord-Post, dass diese Zusammenarbeit dank der neuen Materia-Bibliothek von Rockstar Games nun die Arbeit mit Legacy- (Gen8) und Enhanced- (Gen9) Binär-Assets direkt ermöglicht.

Bedeutung für die GTA-Community

Wie wird die GTA-Community davon profitieren? Die GTA-Community, insbesondere die Modder, profitieren von der erweiterten Unterstützung und den neuen Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit bietet. Modding war schon immer ein wesentlicher Bestandteil der GTA-Erfahrung auf dem PC, und mit diesen neuen Tools können Modder noch kreativere und komplexere Mods erstellen.

Die Möglichkeit, bestehende Inhalte für die erweiterte Version von GTA V zu konvertieren, bedeutet, dass Spieler weiterhin von neuen Inhalten profitieren können, ohne dass alte Mods unbrauchbar werden. Dies ist ein bedeutender Vorteil für die Langlebigkeit und Vielfalt der GTA V-Erfahrung.

Was hältst du von dieser neuen Zusammenarbeit zwischen Rockstar Games und der Modding-Community? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!