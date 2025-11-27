Rockstar Games unter Druck – Politiker fordern Wiedereinstellung von Mitarbeitern

In der jüngsten Entwicklung rund um Rockstar Games steht das Unternehmen unter zunehmendem politischen Druck, nachdem es beschuldigt wird, Gewerkschaften zu unterdrücken. Dies folgt auf die Entlassung von über 30 Entwicklern für GTA 6 im Oktober 2025 wegen angeblichen „schweren Fehlverhaltens“. Die Gewerkschaft bestreitet diese Vorwürfe und bezeichnet die Entlassungen als die „rücksichtsloseste“ Form der Gewerkschaftsunterdrückung.

Politische Reaktionen

Wie reagieren politische Vertreter? Der Stadtrat Dan Heap von der Scottish Green Party, Mitglied des Stadtrats von Edinburgh, hat einen Antrag gestellt, um das Thema im Fair Work Committee zu diskutieren. Der Stadtrat wird aufgefordert, Rockstar Games einen Brief zu schreiben, in dem Besorgnis ausgedrückt und die Wiedereinstellung der entlassenen Mitarbeiter gefordert wird.

Der Antrag sieht auch vor, dass der Stadtrat den entlassenen Mitarbeitern Unterstützung bietet, einschließlich finanzieller Hilfe und Informationen über ihre Rechte. Die Sitzung soll nächste Woche stattfinden, und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf Rockstar Games haben wird.

Proteste und öffentlicher Druck

Welche Reaktionen gab es auf die Entlassungen? Die Entlassungen haben bereits zu Protesten geführt, bei denen ehemalige Rockstar-Mitarbeiter und Unterstützer vor Rockstar North und dem schottischen Parlament demonstrierten. Diese Proteste folgten auf ähnliche Aktionen vor den Büros von Take-Two in London und Paris.

Die Situation zieht weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, da auch Chris Law, ein Abgeordneter der Scottish National Party für Dundee Central, einen Antrag für die Mitarbeiter von Rockstar Games eingebracht hat. Der öffentliche und politische Druck auf Rockstar Games könnte weitreichende Konsequenzen haben.

Rockstar Games in der Kritik

Warum steht Rockstar Games besonders im Fokus? Rockstar Games, bekannt für erfolgreiche Franchises wie Grand Theft Auto, steht durch diese Vorwürfe besonders im Rampenlicht. Das Unternehmen, das weltweit für seine Spiele bekannt ist, sieht sich nun mit ernsthaften Vorwürfen konfrontiert, die seinen Ruf beeinträchtigen könnten.

Die politischen und sozialen Reaktionen auf die Ereignisse zeigen, dass die Gaming-Industrie nicht nur mehr auf ihr Produkt, sondern auch auf ihre Geschäftspraktiken und den Umgang mit Mitarbeitern geprüft wird.

