Rockstar Games Launcher Update – Verbesserte Controller-Kompatibilität jetzt verfügbar

Rockstar Games hat ein bedeutendes Update für den Rockstar Games Launcher veröffentlicht. Dieses Update bringt eine Vielzahl von Verbesserungen mit sich, die die allgemeine Benutzererfahrung optimieren sollen. Der Launcher, der bisher nicht immer auf Gegenliebe stieß, könnte nun durch diese Neuerungen an Beliebtheit gewinnen.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Welche neuen Funktionen bietet das Update? Eine der bemerkenswertesten Ergänzungen ist die Unterstützung für Handheld-Gaming-Windows-PCs wie den ASUS ROG Ally X oder Lenovo Legion Go. Diese Geräte können nun optimal mit dem Launcher genutzt werden. Zudem wurde die Epic Online Services SDK auf eine neuere Version aktualisiert, was die Kompatibilität und Stabilität weiter verbessert.

Ein weiteres Highlight ist die erweiterte Unterstützung für Controller. Nutzer von PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch Pro Controllern können sich über eine verbesserte Kompatibilität freuen, was das Spielen angenehmer gestaltet. Zusätzlich wurde ein neues Kommandozeilenargument für die stille Installation hinzugefügt, was den Installationsprozess vereinfacht.

Stabilität und Zukunftsperspektiven

Warum ist die Stabilität des Launchers wichtig? Die Stabilität des Rockstar Games Launchers wurde durch das Update ebenfalls verbessert, was entscheidend für eine reibungslose Nutzung ist. Besonders im Hinblick auf die kommenden Veröffentlichungen wie GTA VI, das auch für den PC erscheinen wird, zeigt Rockstar Games mit diesem Update, dass sie den Launcher ernsthaft weiterentwickeln und fest in ihrer Produktpalette integrieren möchten.

Diese Verbesserungen könnten dazu beitragen, dass der Launcher in der Gaming-Community besser angenommen wird, insbesondere durch die Beseitigung von bisherigen Kritikpunkten. Die Integration von Discord Rich Presence und der schnellere Zugang zu Einstellungen sind Beispiele für vorherige Updates, die ebenfalls zur Verbesserung der Nutzererfahrung beitrugen.

Patch Notes im Überblick

Was beinhalten die vollständigen Patch Notes? Laut den Patch Notes der Version 1.0.105.2705, die von einem Community-Mitglied entdeckt wurden, umfassen die Verbesserungen:

Verbesserte Unterstützung für Handheld-Gaming-Windows-PCs

Aktualisierung der Epic Online Services SDK

Unterstützung für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch Pro Controller

Neues Kommandozeilenargument für stille Installation (/f)

Verbesserte Stabilität des Launchers

Deine Meinung ist gefragt

Rockstar Games zeigt mit diesen Verbesserungen, dass sie auf die Bedürfnisse der Community eingehen. Ob diese Änderungen für dich nützlich sind, kannst du selbst entscheiden, wenn du das Update herunterlädst. Teile uns in den Kommentaren mit, wie dir das Update gefällt und ob es deine Erfahrung mit dem Rockstar Games Launcher verbessert hat.