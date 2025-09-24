Rockstar fixt LSPD-Outfit-Probleme in GTA Online – Spieler erhalten Belohnungen

In den letzten Wochen hat Rockstar Games lang erwartete Polizeiuniformen in GTA Online verteilt. Doch einige Probleme trüben die Freude vieler Spieler. Rockstar hat darauf reagiert und arbeitet an einer Lösung.

Aktuelle Probleme mit den LSPD-Outfits

Welche Schwierigkeiten gibt es mit den neuen Outfits? Am 11. September 2025 startete Rockstar Games das Neighborhood Watch Event. Dabei konnten Spieler das Sommer-LSPD-Offiziersoutfit freischalten. Allerdings gibt es ein Problem beim Speichern des Outfits, da der Hut als „schwarze Liste“ markiert ist. Entferne einfach den Hut, um das Outfit zu speichern.

In der vergangenen Woche bot das Event die Möglichkeit, das Winter-LSPD-Offiziersoutfit mit Krawatte freizuschalten. Dazu müssen drei Dispatch-Arbeitsmissionen abgeschlossen werden. Viele Spieler berichten jedoch, dass sie das Outfit trotz erfüllter Bedingungen nicht erhalten haben.

Rockstars Reaktion und Lösungen

Wie reagiert Rockstar Games auf die Probleme? Am 19. September 2025 informierte der Rockstar Support im offiziellen Rockstar Discord-Server, dass sie über die Probleme Bescheid wissen. Gestern Nacht gab es ein Update: Rockstar hat das Problem identifiziert und arbeitet daran, betroffene Konten zu korrigieren.

Wenn du betroffen bist, solltest du das Outfit bald erhalten. Einige Spieler berichten, dass sie es bereits beim Einloggen ins Spiel erhalten haben. Wer die wöchentliche Herausforderung bis zum 25. September 2025 abschließt, erhält das Outfit innerhalb von 72 Stunden.

Weitere Belohnungen im Neighborhood Watch Event

Was gibt es sonst noch zu entdecken? Vergiss nicht, dass du diese Woche den Declasse Park Ranger SUV kaufen kannst, um das Sommer-Park-Ranger-Outfit zu erhalten. Bestehende Besitzer des Fahrzeugs bekommen es innerhalb von 72 Stunden nach dem Einloggen in GTA Online. Spieler, die sich nächste Woche anmelden, erhalten zudem das Winter-Park-Ranger-Outfit mit Krawatte.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, lohnt es sich, regelmäßig bei den Rockstar Games News vorbeizuschauen.

Wie siehst du die aktuelle Situation in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren!