Rockstar enttäuscht GTA-Fans – PS5-Exklusivupdate und vage Patch-Notes sorgen für Frust

Rockstar Games hat am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, ein neues Update für GTA Online exklusiv für die PS5 veröffentlicht. Die Patch-Notes haben viele Fans enttäuscht. Dies ist das erste herunterladbare Update seit dem Money Fronts Update im Juni 2025. Während wir seit der Veröffentlichung des DLCs viele Hintergrundaktualisierungen gesehen haben, die keinen Download erforderten, ist dieses Update etwas anders.

Die meisten Hintergrundaktualisierungen deckten alle Plattformen ab, doch dieses neue Update ist nur für die PS5-Version von GTA V verfügbar. Es wird nicht für PC, Xbox oder sogar PS4 veröffentlicht. Die behandelten Probleme betreffen spezifisch die PS5. Das Update hat eine Größe von etwa 692 MB und trägt die Versionsnummer 1.009.001. Es wurde zusammen mit einem neuen PS5-Systemsoftware-Update veröffentlicht, dessen Version 25.07-12.20.00 lautet.

Patch-Notes und Reaktionen

Was steht in den Patch-Notes? Rockstar Games hat die Patch-Notes für dieses Update auf ihrer Support-Website veröffentlicht. Unter dem Abschnitt „Allgemein“ finden sich lediglich allgemeine Korrekturen für Stabilität und Sicherheit. Diese vagen und wenig hilfreichen Patch-Notes haben auf Social Media für Frustration unter den Spielern gesorgt. Es ist unklar, was genau diese „allgemeinen Korrekturen“ verbessern. Zumindest in der Theorie sollte das Spiel nun besser laufen und sicherer sein.

Die Fans äußern ihren Unmut über die mangelnde Transparenz von Rockstar Games bezüglich der spezifischen Änderungen. Es bleibt abzuwarten, ob künftige Updates detailliertere Informationen zu ihren Inhalten bieten werden.

Aktuelle Ereignisse in GTA Online

Was passiert sonst noch in GTA Online? Oktober ist ein sehr geschäftiger Monat für GTA Online. Nachdem du das neue Update heruntergeladen hast, kannst du dich auf die Suche nach UFOs und Geistern machen oder andere Halloween-Inhalte erleben. Diese Events bieten spannende Erlebnisse und sind ein Highlight im Spielkalender.

Spieler können auch an den speziellen Event-Wochen teilnehmen, die zahlreiche Boni und exklusive Gegenstände versprechen. Diese Events sind eine großartige Gelegenheit, das Spiel weiter zu erkunden und neue Inhalte zu entdecken.

Zukunft von Updates und Community-Erwartungen

Welche Erwartungen hat die Community an zukünftige Updates? Die Community hofft, dass zukünftige Updates detailliertere Patch-Notes und spezifischere Informationen über die Änderungen enthalten. Dies würde den Spielern helfen, die Verbesserungen und deren Auswirkungen besser zu verstehen.

Der Wunsch nach mehr Klarheit und Transparenz zeigt, wie wichtig es für Entwickler ist, auf die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Community einzugehen. Rockstar Games steht vor der Herausforderung, zukünftige Updates klarer zu kommunizieren und die Spieler aktiv einzubeziehen.

Was hältst du von den neuen Patch-Notes und den aktuellen Ereignissen in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren!