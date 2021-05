Resident Evil 8: Lichtschwert LZ Answerer freischalten, so geht’s! (Guide)

Die unzähligen Monster und Kreaturen in Resident Evil 8 verstehen nur eine Sprache: die von Ethans Waffen. Da ist es gut, dass Capcom in seinem Horrortitel insgesamt 17 unterschiedliche Waffen verbaut hat, die jeweils über ganz individuelle Eigenschaften verfügen und aus den Gegnern im Spiel mal schneller und mal langsamer Kleinholz machen können.

Ethan einen Großteil der Waffen im Laufe Handlung von „Resident Evil 8“, einige können erst über Abschlusspunkte im Boni-Shop freigeschaltet werden. Meist müssen dafür zuvor eine Herausforderung abgeschlossen werden. Die Waffe, die in „Resident Evil 8“ den größten Aufwand erfordert, um freigeschaltet zu werden, ist das LZ Answerer. Doch was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Tatsächlich erhalten Spieler*innen mit der LZ Answerer ein Lichtschwert!

Wie ihr dieses freischalten könnt und ob sich die Waffe tatsächlich lohnt, klären wir in den folgenden Zeilen.

Wie schaltet ich das Lichtschwert LZ Answerer frei?

Die Voraussetzungen, um das Lichtschwert in „Resident Evil 8“ freizuschalten, sind ziemlich hoch. Während die meisten Spieler*innen, die an der Platin-Trophäen arbeiten, bereits mit der Silber-Trophäe Cowboy so einige Probleme haben dürften, erfordert das Lichtschwert noch etwas mehr Geschick. Für Cowboy müssen bereits alle acht Missionen des Söldner-Modus mindestens mit dem S-Rang abgeschlossen werden, was viel Glück, Übung und Zeit von euch verlangt.

Für die Freischaltung des Lichtschwerts verlangt das Spiel von euch hingegen alle Söldner-Missionen mindestens mit einem SP-Rang abzuschließen, was nur mit ziemlich viel Übung funktionieren dürfte.

So schaltet ihr das Lichtschwert in „Resident Evil 8“ frei:

Spielt Resident Evil 8 auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durch. Schaltet den Söldner-Modus im Boni-Shop frei. Erhaltet mindestens einen SP-Rang in allen 8 Missionen im Söldner-Modus Kauft den LZ Answerer im Boni-Shop. Kauft euch die Waffe beim Händler für 200 Lei.

Wie stark ist das LZ Answerer?

Wer das Lichtschwert mit viel Mühe freischalten konnte, der kann zurecht stolz auf sich sein. Doch wie stark ist das LZ Answerer wirklich?

Erst einmal solltet ihr wissen, dass es sich dabei um ein Doppelklingen-Lichtschwert, auch Zwillings-Lichtschwert genannt, handelt, das von Mitgliedern des Jedi-Ordens, des Neuen Jedi-Ordens und den Sith genutzt wurde. So kämpfte zum Beispiel der Sith-Lord Darth Maul mit einem solchen Lichtschwert. Da in Darth Mauls Lichtschwert alle Komponenten doppelt vorhanden sind, können beide Klingen unabhängig voneinander funktionieren. Es kann entsprechend eine Klinge eingeschaltet werden, während die andere ausgeschaltet bleibt.

Auch in „Resident Evil 8“ kann entweder nur eine oder beide Klingen gleichzeitig genutzt werden. Zudem ist es möglich die Farbe der Klinge individuell anzupassen. Wer nun aber eine besonders starke Waffe erwartet, mit der er alle Gegner innerhalb kürzester Zeit ins virtuelle Jenseits schicken kann, der wird womöglich ein wenig enttäuscht sein. Das LZ Answerer ist als Nahkampfwaffe zwar nicht völlig unbrauchbar, aber eben auch nicht so mächtig, wie man es von einem Lichtschwert aus den Star Wars-Filmen vermuten würde.

Lichtschwert LZ Answerer: Die Gegner in Resident Evil 8 freuen sich über eure neue Waffe. © Capcom

Normale Gegner benötigen durchaus mehrere Treffer, um in die Knie zu geben. Größere Monster lassen sich damit eher nicht in Schach halten und sollten lieber mit Schusswaffen auf Distanz gehalten werden. Dennoch ist es ziemlich cool mit dem Lichtschwert durch die dunklen Katakomben von Schloss Dimitrescu zu laufen und Gegnern episch in einer schicken Lichtshow aufs Maul zu geben!