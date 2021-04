Neben den Antiken Münzen, Videokassetten, Akten und Mr.-Everywhere-Wackelfiguren könnt ihr euch in Resident Evil 7 außerdem auf die Suche nach drei Schatzfotos machen, die euch einen Hinweis auf jeweils ein Geheimversteck liefern. Im Folgenden erklären wir euch, wo ihr die Schatzfotos finden könnt und an welchen Orten letztendlich die einzelnen Schätze versteckt sind.

Die 3. Schatzfotos in Resident Evil 7 finden – Guide & Lösung

Als Schätze winken euch bestimmte Items, die euch das Überleben auf dem Baker-Anwesen ein wenig einfacher gestalten. Wenn ihr „Resident Evil 7“ also nicht gerade für die entsprechende Gold-Trophäe in unter 4 Stunden durchspielen möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt die Zeit nehmen und euch auf die Suche nach den drei Schätzen machen.

Fundort 1. Schatzfoto – Kamin

Das erste Schatzfoto in „Resident Evil 7“ findet ihr Verarbeitungsbereich im Untergeschoss des Haupthauses. Sucht hier den Raum mit der blauen Schiebetür auf. Das Foto liegt im dritten Fach eines Metallregals. Nehmt ihr das Schatzfoto an euch, wandert das Foto automatisch in euer Inventar. Dadurch ist klar, Capcom möchte euch die Wichtigkeit dieses Gegenstands verdeutlichen!

Das erste Schatzfoto weist offensichtlich auf einen Kamin als Versteck hin. © Capcom

Bei dem ersten Versteck handelt es sich ganz offenbar um einen Kamin. Dreht ihr das Bild um, fällt zudem eine kurze Nachricht auf: „Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst!“ Spätestens jetzt sollten eure Neugierde und euer Entdeckergeist geweckt sein.

Geht jetzt in den Salon im Erdgeschoss des Haupthauses. Bedenkt, dass ihr diesen Raum erst dann betreten könnt, wenn ihr das Schattenrätsel gelöst habt. Schließlich müsst ihr euch durch den geöffneten Geheimgang in den angrenzenden Raum zwängen. Seid ihr im Salon angekommen, werdet ihr den dortigen Kamin direkt von dem Schatzfoto wiedererkennen.

Jetzt müsst ihr nur noch den Schatz finden. Nähert euch also dem Kamin und sucht nach einem lockeren Stein oben rechts. Habt ihr diesen gelöst, offenbart sich das Versteck. Darin befinden sich Steroide, womit ihr die maximale Gesundheit von Ethan dauerhaft erhöhen könnt.

© Capcom

Fundort 2. Schatzfoto – Toilette

Um das zweite Schatzfoto zu finden, begebt euch in den Hof in der Nähe des Alten Hauses. An der Treppe, die komplett von Pflanzen überwuchert ist, hängt auf der linken Seite das gesuchte Foto. Darauf ist ziemlich offensichtlich eine Toilette zu erkennen, doch welche?

© Capcom

Die Baker-Familie hat nicht nur ein großes Anwesen mit mehreren Gebäuden und Schuppen, sondern auch einige Badesimmer samt solcher Keramikschüsseln. Ein Indiz für den genauen Fundort liefert der abgebildete Aschenbecher auf der linken Seite, der bis oben hin mit Zigarettenstummeln gefüllt ist.

Sucht jetzt den Wohnwagen gegenüber des Haupthauses auf. Denn die dortige Toilette ist die auf dem Foto abgelichtete, samt dem ekeligen Aschenbecher. Hier muss jemand während seiner Geschäfte ziemlich viel geraucht haben!

Inmitten der Toilettenschüssel findet ihr wertvolle Munition für die 44er Magnum. Da der Revolver zu den stärksten Waffen in „Resident Evil 7“ gehört, ist jede einzelne Patrone mit Gold aufzuwiegen. Also ein ziemlich lohnender 2. Schatz!

© Capcom

Fundort 3. Schatzfoto – Käfig

Ein letztes Schatzfoto gilt es nun noch zu finden. Zunächst müsst ihr euch aber erst einmal den Schlangenschlüssel besorgt haben. Damit geht ihr in den ersten Stock des Haupthauses, um das Schlafzimmer von Marguerite und Jack zu betreten. Von hier aus biegt ihr in den Abstellraum des Ehepaar, in dem sich Staubsauger und Co. befinden. Auf der linken Seite neben dem Schreibtisch liegt das 3. Schatzfoto auf einem kleinen Hocker.

© Capcom

Dieses Mal ist darauf ein Käfig mit einem Puppenkopf abgebildet. Kennt ihr „Resident Evil 7“ nicht in- und auswendig, dürfte euch der genaue Fundort wahrscheinlich nicht bekannt vorkommen. Das Versteck findet ihr im Versuchsgelände im ersten Stock des Hauses links neben dem Wohnwagen im Hof.

Betreten könnt ihr das Gebäude aber erst, wenn ihr über zwei Schlüsselkarten verfügt. Im vierten Raum des ersten Stocks werden euch gleich die Käfige auffallen. Interagiert jetzt mit dem Puppenkopf und ihr erhaltet den letzten Schatz: ein Reparatursatz. Damit könnt ihr entweder das kaputte Gewehr oder die M19-Pistole reparieren.

© Capcom

