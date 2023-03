Resident Evil 4 Remake: Goldener Aktenkoffer erhalten und anwenden, so geht´s

©Capcom Co., Ltd.

Ein goldener Aktenkoffer ist ein ziemlich eindeutiger Beweis für eure Stilsicherheit im Resident Evil 4 Remake, außerdem zeigt ihr euren Feinden so direkt, dass ihr kein Problem damit habt, wenn sie euch bereits aus hundert Metern Entfernung am Bling-Bling ausmachen können. Da wird selbst Osmund Saddler unsicher und fürchtet euer Selbstvertrauen.

Leider können nicht alle Spieler*innen von Capcoms Horrorspiel in den Genuss kommen, ihre Gegenstände in einem solch auffälligen Aktenkoffer herumzutragen. Ob ihr zu den Glücklichen gehört, wie ihr den Goldenen Aktenkoffer freischaltet und was ihr tun müsst, um ihn im Spiel anzuwenden, verraten wir euch in diesem kleinen Guide.

Resident Evil 4 Remake: Goldener Aktenkoffer erhalten und verwenden

Neben der ganz normalen Standard Edition gibt es vom Resident Evil 4 Remake auch noch die Deluxe Edition und die Collectors Edition. Diese speziellen Versionen locken mit allerlei Bonusinhalten, wie beispielsweise einer coolen Sammelfigur von Leon. Was sie sonst noch so für euch parat haben, erfahrt ihr hier: Was bringt die Collector’s Edition? – Preorder-Guide.

Wie ihr schnell sehen werdet, gibt es bei keiner Edition den Eintrag Goldener Aktenkoffer, denn diese visuelle Anpassung eures Inventars ist Teil der Vorbesteller-Boni, die jede Edition zu bieten hat. Was genau ihr für das Vorbestellen des Spiels bekommen habt, variierte je nach Kostenpunkt der ausgewählten Variante, doch der goldene Aktenkoffer ist bei jeder dabei.

Was natürlich gute Nachrichten für all jene unter euch sind, denen die Standard Edition des Titels ausgereicht hat, denn so habt ihr zwar auch nicht Boni wie die neuen Outfits für Leon und Ashley bekommen, könnt aber dennoch mit dem auffälligen Aktenkoffer auf Monsterjagd gehen. Schlechter ist diese Info natürlich für die, die das Spiel nicht vorbestellt haben.

Leider gibt es auch keine Möglichkeit, die Vorbesteller-Editionen im Nachhinein zu kaufen, außer natürlich, ihr findet einen Verkäufer oder eine Verkäuferin, die euch den noch nicht eingelösten Code für diesen Vorbesteller-Bonus überlässt. Denn genau so erhaltet ihr das Item Goldener Aktenkoffer im Resident Evil 4 Remake.

Ihr nutzt den eurer Edition beigelegten Code und schaltet die visuelle Verbesserung auf diese Weise frei. Nutzt dann im Menü die Schreibmaschine und geht auf Tasche anpassen, um den Skin für den Aktenkoffer anzuwenden. Außerdem verfügen alle Vorbesteller*innen der Standard-Edition auch noch über den Talisman Pistolenmunition.

Resident Evil 4 Remake: Inhalte der Collectors Edition

Hauptspiel

Steelbookhülle

Figur von Leon

Artbook

Poster

Sammlerbox

Digitaler Soundtrack

Extra DLC Pack

Goldener Aktenkoffer, Klassischer Aktenkoffer (Vorbesteller-Bonus)

Talisman Pistolenmunition, Talisman Grünes Kraut (Vorbesteller-Bonus)

Resident Evil 4 Remake: Inhalt des Extra DLC Pack

Leon & Ashley Kostüme: Leger

Leon & Ashley Kostüme: Romantik

Leon Kostüme & Filter: Held

Leon Kostüme & Filter: Schurke

Schatzkarte: Erweiterung

Deluxe-Waffe: Sentinel Nine

Deluxe-Waffe: Skull Shaker

Soundtrack-Tausch: Original-Version

Accessoir für Leon: Sonnenbrille (Sportlich)

Nun ist es aber an der Zeit, den goldenen Aktenkoffer auszurüsten und sich dem Schrecken der Los Iluminados zu stellen. Solltet ihr dabei Probleme haben, schaut in unseren Guide Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Survival-Shooter, wo wir euch allerlei Tipps und Tricks geben, inklusive der Fundorte aller Waffen und ausführlichen Boss-Guides.