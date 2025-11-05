Red Dead Redemption 2 dominiert PS4-Downloads seit 4 Monaten in Folge

Rockstar Games‚ Titel Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto V beweisen auch weiterhin ihre Dominanz in der Spielebranche. Die aktuellen Chartdaten von PlayStation und anderen Quellen zeigen spannende Entwicklungen für den Oktober 2025 auf.

Ein starker Monat für GTA V

Wie hat sich GTA V im Oktober entwickelt? GTA V hat in den PS5- und PS4-Download-Charts des PlayStation Stores für Oktober bemerkenswerte Platzierungen erreicht. Während es im September in Europa den sechsten Platz belegte, kletterte es im Oktober auf den vierten Platz. In Nordamerika hingegen fiel es von Platz sieben auf Platz zehn zurück. Neue Spieleveröffentlichungen wie Battlefield 6 und Ghost of Yōtei könnten zu diesen Veränderungen beigetragen haben.

Auch in den PS4-Charts zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier verbesserte sich GTA V in Europa von Platz sechs auf Platz vier, während es in Nordamerika von Platz fünf auf Platz sieben fiel.

Red Dead Redemption 2 bleibt an der Spitze

Warum ist Red Dead Redemption 2 weiterhin so erfolgreich? Red Dead Redemption 2 bleibt das meist heruntergeladene PS4-Spiel in den USA und Kanada im Oktober. Dies ist bereits der vierte Monat in Folge, in dem es die Spitzenposition einnimmt, nachdem es zuvor zwei Monate lang auf Platz zwei war. Insgesamt ist es in diesem Jahr in acht von zehn Monaten das meist heruntergeladene Spiel gewesen.

In den europäischen Charts hat das Spiel im Oktober wieder den ersten Platz erobert, nachdem es im September noch EA FC 26 den Vortritt lassen musste. Mit einer neuen Version von Red Dead Redemption 2, die bald erscheinen soll, könnte es auch in den PS5-Charts für Aufsehen sorgen.

Verkaufszahlen im Überblick

Wie schneiden die Spiele in den Verkaufscharts ab? Die Verkaufsdaten für die Woche bis zum 26. Oktober 2025 zeigen, dass GTA V das siebtbeste verkaufte Spiel in Europa war, wenn man physische und digitale Verkäufe kombiniert. Dies bedeutet einen Rückgang um drei Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Red Dead Redemption 2 hingegen konnte seinen Absatz um 37 Prozent steigern und landete auf Platz acht.

In den USA war GTA V im August das 13. meistverkaufte Spiel, ein Rückgang von Platz zehn. Red Dead Redemption 2 fiel von Platz neun auf Platz zwanzig. Für das Jahr 2025 belegt GTA V aktuell den 17. Platz bei den bestverkauften Spielen.

Was denkst du über die anhaltende Popularität von Red Dead Redemption 2 und GTA V?