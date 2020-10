Lange, sehr lange mussten Fans der beliebten Anime-Reihe Evangelion auf das große Finale warten. Jetzt endlich hat Japan einen Release-Termin für den vierten und letzten Teil von „Rebuild of Evangelion“ angekündigt: Am 23. Januar 2021 kommt das sehnsüchtig erwartete Finale „Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time“ nach der beliebten Anime-Serie „Neon Genesis Evangelion“ in die japanischen Kinos.

Passend dazu ist ein neuer Trailer erschienen, der schon jetzt die Vorfreude der Fans auf das große Finale der Reihe mächtig anheizen dürfte:

Mit dem Release wird auch der Weg für eine europäische Veröffentlichung des Anime bereitet. Wann der Film jedoch in synchronisierter Fassung erscheinen wird, steht noch aus.

Netflix hält derzeit die Originalserie „Neon Genesis Evangelion“ für seine Kunden bereit. Die Filmreihe gehört leider (noch) nicht dazu. Vielleicht aber ergattert sich der Streaminganbieter nach dem Erscheinen des 4. Teils die Rechte an der kompletten Reihe und bringt auch „Rebuild of Evangelion“ nach Deutschland. Noch handelt es sich dabei aber um ein Wunschdenken – viele Fans würden sich jedenfalls darüber freuen.

Rebuild of Evangelion geht weiter

Vor genau 25 Jahren ging die japanische Anime-Serie Neon Genesis Evangelion von Hideaki Anno an den Start und fand schnell eine wachsende Fangemeinde. Jedoch zeigten sich zahlreiche Fans wenig begeistert von dem Abschluss der Serie. Nach zahlreichen Protesten lenkte schließlich Serienmacher und Produzent Hideaki Anno ein und drehte ein Jahre später einen Kinofilm mit einem alternativen Ende der Serie.

Über 10 Jahre später sollte die vierteilige Filmreihe Rebuild of Evangelion nach der japanische Serie fürs Kino entstehen. Nachdem die ersten drei Filme „Evangelion: 1.11 – You Are (Not) Alone“ (2007), „Evangelion: 2.22 – You Can (Not) Advance“ (2009) und „Evangelion: 3.33 – You Can (Not) Redo“ (2012) inzwischen auch hierzulande erschienen sind, verzögerte sich der vierte Teil massiv und wurde mehrfach nach hinten verschoben.

Inzwischen hatten viele schon die Hoffnung aufgegeben, dass er je fertig werden würde. Regisseur Hideaki Anno beweist nun endlich das Gegenteil. Inzwischen gibt es neben der Anime-Serie und den Filmen auch diverse Mangas und Videospiele zum Franchise.