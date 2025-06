Ready or Not kommt auf PS5 und Xbox Series X|S – Konsolendebüt im Juli 2025

Der taktische Shooter Ready or Not wird bald auch für Konsolenspieler verfügbar sein. Ein brandneuer Trailer enthüllt, dass das Spiel am 15. Juli 2025 auf der PS5 und der Xbox Series X|S erscheinen wird. Ready or Not erfreut sich auf dem PC seit Jahren großer Beliebtheit und bringt nun seine intensive SWAT-Erfahrung auf die Konsolen.

Was macht Ready or Not besonders?

Warum ist Ready or Not so beliebt? Der Reiz von Ready or Not liegt in seiner realistischen und spannungsgeladenen Spielmechanik. Spieler schlüpfen in die Rolle von SWAT-Mitgliedern, die in verschiedenen Szenarien wie Häusern und Schulen gegen Bedrohungen vorgehen müssen. Dabei stehen ihnen zahlreiche Gadgets zur Verfügung, um die Umgebung zu analysieren und strategisch vorzugehen. Die Ungewissheit, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt, und die Möglichkeit, dass Gegner plötzlich die Waffen strecken oder sich ergeben, tragen zur hohen Spannung des Spiels bei.

Console-Spieler können sich auf 20 Levels freuen, die sowohl solo als auch im Koop-Modus mit bis zu fünf Spielern gespielt werden können. Zwei dieser Levels werden als Teil eines kostenlosen Updates auch für die PC-Version verfügbar sein. Zukünftige DLCs sollen weitere Levels und sogar einen Unterstützungshelikopter hinzufügen, wobei die genaue Funktion dieses Helikopters noch unklar bleibt.

Details zu den Konsolenversionen

Welche Editionen von Ready or Not wird es geben? Für die Konsolenveröffentlichung von Ready or Not wird es mehrere Editionen geben. Die Basisversion kostet 49,99 Euro. Für Spieler, die ein umfassenderes Erlebnis suchen, gibt es eine Deluxe-Edition für 69,99 Euro, die zusätzliche In-Game-Inhalte und Zugang zu zukünftigen DLCs bietet.

Der neue Trailer stellt die Konsolenversion beeindruckend vor und zeigt, dass Ready or Not ein umfangreiches Paket bietet, das sowohl neue als auch erfahrene Spieler ansprechen dürfte. Die Herausforderung, taktisch klug vorzugehen und mit unerwarteten Situationen umzugehen, macht das Spiel zu einem Muss für Fans von taktischen Shootern.

Der Sprung von PC zu Konsole

Warum wechseln PC-Spiele immer häufiger auf Konsolen? In den letzten Jahren haben wir vermehrt gesehen, dass PC-exklusive Spiele den Sprung auf Konsolen schaffen. Dies liegt häufig an den verbesserten technischen Möglichkeiten der modernen Konsolen wie der Xbox Series X|S und der PS5. Diese Konsolen können nun die Hardwareanforderungen anspruchsvoller PC-Spiele bewältigen, was es Entwicklern ermöglicht, ihre Titel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Ready or Not ist ein weiteres Beispiel für diesen Trend und zeigt, dass komplexe Spiele mit tiefgehender Steuerung und Grafik nun auch auf Konsolen eine Heimat finden können. Die Entwickler haben es geschafft, die anspruchsvollen Steuerungsschemata auf die Controller der Konsolen zu übertragen, ohne dass das Spielerlebnis darunter leidet.

Wirst du Ready or Not auf Konsole spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!