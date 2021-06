Ratchet Clank Rift Apart

Am 11. Juni erscheint der Third-Person-Shooter Ratchet and Clank: Rif Apart exklusiv für PS5. Am heutigen 8. Juni fällt das Embargo für die Berichterstattung, weshalb es bereits erste Testberichte zu „Ratchet and Clank: Rif Apart“ gibt. Wir geben euch einen Überblick über die alle aktuellen Wertungen zu dem Spiel und verraten euch mehr über Pro und Contra von „Ratchet and Clank: Rif Apart“.

Die Wertungen zu Ratchet and Clank: Rif Apart

Mit Erscheinen der Reviews zu „Ratchet and Clank: Rif Apart“ aus dem Hause Insomniac Games erhalten wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Third-Person-Shooter tatsächlich erwartet. In unserer Review-Übersicht zeigen wir euch, wie die bisherigen Tester*innen das Games bewertet haben, was ihnen gut an „Ratchet and Clank: Rif Apart“ gefällt und was sie lieber anders gesehen hätten.

Lobend erwähnt werden dabei insbesondere:

Wunderschöner Titel (unter anderem Dank Raytracing)

tolle Animationen

DualSense-Funktionen werden clever genutzt

Waffenhandhabung ist dadurch sehr intuitiv

cooler Humor

Echtes Netx-Gen-Gefühl/Zeigt, was die PS5 auf dem Kasten hat

Sehr schnelle (bzw. gar keine) Ladezeiten

fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade

New Game+ nach Abschluss der Kampagne macht Lust auf zweiten Durchgang

viele Collectibles

Kritisiert werden dagegen:

Einige Test berichten von Abstürzen

die deutsche Synchro wird als etwas zu leblos beschrieben

Ratchet und Rivet unterscheiden sich Gameplay-technisch kaum voneinander

KI wirkt manchmal ein wenig dumm

Minibosse könnten abwechslungsreicher ausfallen

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 8. Juni 2021, 16:15 Uhr)

PS5: 89 (basierend auf 49 Kritiken)

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral: Platin-Award

Platin-Award VG247: 5/5

Venturebeat: 5/5

Press Start: 9.5

Wccftech: 9.5

GameSpot: 9

IGN: 9

Game Informer: 9

The Gamer: 4.5/5

Easy Allies: 8.5

Unser Test zu Ratchet and Clank: Rif Apart

Auch wir durften „Ratchet and Clank: Rif Apart“ bereits vor Release ausführlich testen, und schildern euch in unserer PlayCentral-Review unsere Meinung zu dem Third-Person-Shooter von Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment.

Ratchet & Clank: Rift Apart im Test – Wilder Ritt durch die Dimensionen