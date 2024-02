Wird GTA 6 das erste Spiel mit einer 100er-Wertung?

Es ist unbestreitbar, dass der Hype um GTA 6 spätestens seit dem Release des ersten Trailers immense Ausmaße angenommen hat. Bereits die 177 Millionen Views auf YouTube unterstreichen das riesige Interesse rund um den kommenden Rockstar-Titel.

Neben hoffnungsvollen Erwartungen was verschiedene Features im Spiel angeht, sind einige Fans sogar schon jetzt davon überzeugt, dass der Open-World-Titel eine sehr hohe Durchschnittwertung erreichen wird.

Aber kann ein GTA 6 auch eine perfekte Wertung von glatten 100 Prozentpunkten erreichen? Das erscheint im ersten Moment sehr unwahrscheinlich, schließlich hat bis heute kein Spiel eine solch hohe Wertung erhalten.

Kann GTA 6 das „perfekte“ Spiel werden?

Auf X stellte der Nutzer Synth Potato genau diese Frage. Seiner Meinung nach seien die Chancen für eine perfekte Wertung ziemlich hoch, da Rockstar Games bei der Entwicklung von GTA 6 ganz offensichtlich auf dem Grundgerüst von Red Dead Redemption 2 aufbaut und dabei einige der vorhandenen Systeme übernimmt oder sogar erweitert.

Red Dead 2 konnte zum Release im Oktober 2018 eine Wertung von stolzen 97 Prozent abräumen.

Von den 100 Prozentpunkten ist aber auch der Westerntitel immerhin noch drei Zähler entfernt.

Lediglich ein Spiel kam bis heute so nah wie nur möglich an die perfekte Wertung heran. Dabei handelt es sich um das Action-Rollenspiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time von Nintendo, das im November 1998 für den Nachfolger des Super Nintendo Entertainment Systems (SNES), die Nintendo 64, erschien.

Ocarina of Time bekam damals mit 99 Prozentpunkten eine absolute Traumwertung spendiert, die bis heute kein anderes Spiel toppen konnte. Aber könnte GTA 6 dieses Unterfangen vielleicht gelingen?

Das sind die bestwerteten Spiele aller Zeiten

In der Liste der bestbewerteten Spiele aller Zeiten befinden sich insgesamt vier Titel aus dem Hause Rockstar Games und drei Ableger der erfolgreichen Grand Theft Auto-Reihe. Im Grunde also gute Voraussetzungen für GTA 6!

Kann ein Spiel überhaupt 100% bekommen?

Es ist theoretisch natürlich durchaus möglich, dass ein Spiel wie GTA 6 in Zukunft eine Bewertung von 100 Prozent bei Metacritic oder einer ähnlichen Plattform erreichen könnte. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering, da es immer subjektive Elemente gibt, die die Bewertungen beeinflussen, und es nahezu unmöglich ist, ein Spiel zu entwickeln, das jeden einzelnen Geschmack und jede Meinung perfekt anspricht.

Selbst Klassiker wie „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ mit einer hohen Bewertung von 99 Prozent bekamen hier und da auch kritische Stimmen. Die Spielbewertungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der technischen Umsetzung, Handlung, Spielmechanik und persönlichen Vorlieben der Rezensenten und Spieler.

In der Realität ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Spiel eine perfekte Bewertung von 100 Prozent erreicht, aber es ist möglich, dass zukünftige Spiele weiterhin hohe Bewertungen erhalten und als herausragende Meisterwerke angesehen werden.

Außerdem und das sollte man ebenfalls nicht vergessen, haben sich die Bewertungsstandards in den letzten Jahrzehnten verändert. Damals wurden andere technische, narrative und spielmechanische Standard angewendet.

Heutige Spiele werden oft mit modernen Maßstäben und Erwartungen bewertet, und die Spielindustrie hat sich in Bezug auf Technologie, Erzählung und Gameplay weiterentwickelt. Daher könnten Spiele, die vor vielen Jahren hoch bewertet wurden, möglicherweise heute nicht mehr die gleiche Bewertung erhalten, wenn sie mit zeitgenössischen Standards verglichen werden.

Weiterhin ist wichtig zu beachten, dass die Wahrnehmung von Spielen stark von persönlichen Vorlieben, Nostalgie und anderen Faktoren beeinflusst wird. Ein Spiel, das als Meisterwerk gilt, kann von verschiedenen Generationen und Spielergemeinschaften unterschiedlich bewertet werden.

Aber was meint ihr, kann überhaupt ein Spiel jemals die perfekte Wertung von 100 Prozentpunkten erreichen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

