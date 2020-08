Am gestrigen Sonntag, dem 16. August 2020 verkündete Ubisoft alle Details zu Operation Shadow Legacy, Season 3 in Year 5 von Rainbow Six: Siege. Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir darüber, dass die neue Season Sam „Zero“ Fisher, bekannt aus der Splinter Cell-Reihe, als den neuen spielbaren Operator einführen wird.

Außerdem wurde die Chalet-Karte komplett überarbeitet, sowie zusätzliche Gameplay-Features eingeführt.

Sam Fisher als neuer Operator

Sam Fisher wird in „Rainbow Six: Siege“ die Rieger der Angreifer erweitern und unter dem Namen Zero mit einem zusätzlichen Gerät, dem Argus-Werfer ausgestattet sein. Dabei handelt es sich um eine zweiseitige Bohrkamera. Diese kam verschossen werden und sich durch weiche oder verstärkte Wände, Fenster und Luken bohren, ehe sie an jeder beliebigen Oberfläche haftet.

Geheimagent Sam Fisher wird Rainbow Six Siege als Operator Zero erweitern

Jede Kamera verfügt über einen Laserangriff, der bei Verteidigern leichten Schaden anrichtet oder andere Geräte zerstört. Als Primärwaffe verfügt Sam Fisher in dem Taktik-Shooter über die SC3000K. Seine Nahkampfwaffe ist der Karambit.

Map Chalet wurde überarbeitet

Weiterhin dürfen sich Spieler über die überarbeitete Map Chalet freuen, bei der Ubisoft das erste und zweite Stockwerk angepasst hat. Nun ist es unter anderem möglich auf das Dach zu klettern. Zusätzlich sind die Ziele überarbeitet worden. Damit der Bewegungsraum im Keller verbessert wird, wurde ein zusätzlicher Gang hingefügt. Das Trophäen-Ziel wurde mit einem Neuen im Esszimmer ausgetaucht.

Rainbow Six: Siege: Kostenlos am Wochenende spielen

Wenn ihr euch von dem Taktik-Shooter gerne selbst ein Bild machen möchtet, dann habt ihr dazu ab dem 27. August bis zum 4. September die Möglichkeit, da „Rainbow Six: Siege“ abhängig von der jeweiligen Plattform in diesem Zeitraum kostenlos spielbar sein wird.

Die Testserver für Operation Shadow Legacy werden am heutigen Montag, den 17. August freigeschaltet.