Rainbow Six: Quarantine hat endlich offiziell einen neuen Namen

Ubisoft hat bereits vor fast zwei Jahren einen neuen „Tom Clancy’s Rainbow Six“-Titel angekündigt, der auf Koop-Action gegen mutierte Gegner oder einen Virus setzt. Jetzt wurde Rainbow Six: Quarantine endlich wieder neu angekündigt und, wie schon länger vermutet, hat es einen neuen Namen.

Aus Rainbow Six: Quarantine wird Rainbow Six: Extraction

Der Koop-Shooter heißt ab sofort tatsächlich Rainbow Six: Extraction – nicht „Rainbow Six: Parasite“, wie es länger vermutet wurde. Das hat Ubisoft zumindest im Rahmen eines kurzen Teasers bekannt gegeben, der schon jetzt mit der düsteren Atmosphäre Lust auf mehr macht:

Was ist Rainbow Six: Extraction?

Viele Details wurden bisher noch nicht öffentlich bekannt gegeben. „Rainbow Six: Extraction“ nimmt sich das Grundgerüst von „Rainbow Six Siege“ und macht aus dem kompetitiven Shooter ein kooperatives Erlebnis.

Dafür bekämpft ihr als menschlicher Trupp eine Horde von Aliens. Diese aggressive Lebensform kann sich immer weiter entwickeln und auch der taktische Aspekt der Reihe soll weiter eine Rolle spielen. Darauf lässt zumindest auch der Name Extraction schließen. Demnach ist immer eure Truppe gefragt, ob ihr weiterkämpft oder doch die Runde aufgebt, um vor dem Tod das Schlachtfeld zu verlassen.

Wie genau sich das Gameplay und wie der Ablauf einer Runde Extraction sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Die Ankündigung des neuen Namens des Spiels könnt ihr euch hier anschauen:

„Rainbow Six: Extraction“ wird am kommenden Samstag, den 12. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit, ein Teil der nächsten Ausgabe von Ubisoft Forward sein. Dort erwarten uns dann sehr wahrscheinlich auch längere Gameplay-Szenen an einem Stück.