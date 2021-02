Rainbow Six Quarantine: Release für 2021 geplant aber vielleicht mit neuem Titel

Ubisoft gab während eines Finanzcalls mit Investoren bekannt, dass der Multiplayer-Shooter Rainbow Six Quarantine noch 2021 erscheinen soll. Doch es könnte aufgrund der Corona-Pandemie zu einer Namensänderung kommen.

Der Shooter wurde im vergangenen Jahr auf einen unbestimmten Termin verschoben. Nun erklärte Ubisofts Finanzchef Frédérick Duguet, dass der Release bis spätestens 30. September 2021 erfolgen soll. Jedoch denkt das Team darüber nach, einen anderen Namen zu suchen.

Denn aufgrund der Corona-Krise ist ein Spiel mit dem Titel „Quarantine“ für das Marketing eher weniger gut geeignet. Daher meinte Frédérick Duguet:

„Mit Rainbow Six Quarantine erschaffen wir ein Produkt, das so, wie es heute genannt wird, etwas ist, dass wir noch einmal überprüfen und wir werden sehen, was in der Zukunft mit diesem Produkt passiert“.