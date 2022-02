Quake 4 in Quake 2: Mod macht kontroverses Quake zum besseren Klassiker

Demakes sind ein wahrer Trend geworden im Videospielkosmos. Mal sind es Spiele mit PS1-Ästhetik, die dank Fanmade-Trailer aufploppen, mal sind es simplere Pixelart-Konstrukte, oder aber es werden gleich ganze Games neu aufgelegt via Modding-Community.

Resident Evil 8 als PS1-Spiel? So würde das Demake aussehen

In die letzte Kerbe schlägt auch Quake 4 in Quake 2, wo der Name wirklich Programm ist. Einige Fans wie der Modder waren wohl nicht sonderlich zufrieden mit dem eingestaubten „Quake 4“ von Raven Software. Er dachte sich, das unbeliebte Quake-Spiel in der Quake-2-Engine nachempfinden zu lassen, könnte womöglich auf mehr Anklang stoßen und so kam es dann auch.

Quake 4 erhält Demake: Hallo, Quake 2-Mod!

Zumindest ist diese Mod sehr bemerkenswert, es beinhaltet nämlich im Grunde das ganze Spiel (also „Quake 4“) und lässt es so aussehen, als wäre es zur Zeit „Quake 2“ erschienen.

Ihr bekommt also die Levels aus dem 4. Teil auf den Tisch gezaubert, gepaart mit dem visuellen Eindruck des 2. Teils. Und kann das Ergebnis überzeugen? Seht euch hier am besten selbst entsprechendes Gameplay-Material an.

Da Look & Feel und die CoD-Richtung von „Quake 4“ noch nie so wirklich auf Anklang stießen – bei keinem aus der Gaming-Community –, ist das ein ganz nettes und brauchbares Lebenserhaltungssystem wie auf einem „Star Trek“-Raumschiff. In gewisser Weise macht es das tatsächlich zum besseren Klassiker.

Aber mal im Ernst: In puncto Demake hat es schon was für sich. Demakes mit solch einer Tragweite sind dann doch eher ein selteneres Bild.

Modder Benjamin Pudilo meint, dass seine Maps schon ziemlich nahe ans Original heranreichen, was wir anhand der Bilder durchaus bestätigen können.

Zu der Überarbeitung zählen unter anderem ein neues, grafisches Interface, neue Waffen- und Mostersounds sowie ein überarbeiteter Soundtrack. Auch „Quake 2“ an sich scheint ein wenig angepasst worden zu sein, da die Blutspritzer ein wenig extravaganter erscheinen.

Am Ende ist der Titel so womöglich etwas weniger Call of Duty und dafür etwas mehr Quake? Um das herauszufinden, könnt ihr es einfach mal testen. Hier geht es zur Mod, die ihr mit „Quake 2“ und der inoffiziellen Patch-Version 3.24 spielen könnt.