Resident Evil 8 als PS1-Spiel? So würde das Demake aussehen

Resident Evil 8 feierte am 7. Mai 2021 den offiziellen Release. Als Musterbeispiel eines Cross-Gen-Titels dürfen wir das Spiel dabei ab sofort auf den Old-Gen-Konsolen, also der PS4 und Xbox One spielen, genauso wie auf der nächsten Konsolen-Generation. Das Spiel macht eine äußerst gute Figur auf dem PC, der Xbox Series X/S oder gar der PS5, wie wir in unserem Test anmerken.

Demake: Resident Evil 8 als PS1-Spiel

Aber wie würde das Spiel aussehen, wenn es im Rahmen der ersten PlayStation-Generation veröffentlicht wäre? Ein Fan hat sich dieser Frage angenommen und eine äußerst beeindruckende Vision davon geliefert, wie „Resident Evil 8“ auf der alten Konsole aussehen würde.

Im Detail handelt es sich hierbei um ein Trailer-Video. Als Vorlage diente also der Trailer des Spiels und das Ergebnis sehen wir hier:

Einige Details wie das Aussehen von Lady Dimitrescu im Pixellook wären sicherlich in diesem Stil ebenfalls recht schaurig geworden. Oder was meint ihr?

Es handelt sich hierbei um ein Demake, was heutzutage nichts Unübliches mehr ist. Zum Beispiel erreichte zuletzt das Demake zu The Witcher 3 große Beliebtheit bei den Fans. So werden bei solchen Demakes die Grafik und der Sound an die für heutige Verhältnisse urzeitliche Konsolengeneration angepasst.

Tatsächlich gibt es aber auch spielbare Demakes. Dazu zählt ein Spiel von Platinum Games, die eine spielbare 2D-Version von „Bayonetta“ erstellt haben. Witzigerweise könnt ihr es sogar mit der Tastatur spielen.

Im Falle von „Resident Evil Village PS1 Demake“ sehen wir allerdings nur eine visuelle Präsentation, wie das Spiel mit dem Look von damals ausgesehen hätte.

