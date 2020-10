PS5 verbraucht weitaus weniger Strom bei Pausen

Falls ihr beim Zocken hin und wieder eine wohlverdiente Pause vom Monsterschlachten und Prinzessinnenretten einlegt, braucht ihr euch auf der Next-Gen-Plattform keine Gedanken um den passiven Stromverbrauch zu machen. Wie Sony bestätigt, verbraucht die PS5 „wesentlich weniger Energie“ bei einer Pause als die PS4.

PS5: Höhere Energieeffizienz

Auf der PS5 gibt es neue Möglichkeiten, Strom einzusparen. Wie Sony auf der offiziellen Webseite playstation.com angibt, haben sie zahlreiche Schritte eingeleitet, die PS5 umweltfreundlicher zu gestalten.

Wichtig ist hier vor allem die Energieeffizienz. Das Unternehmen versichert, dass es eine neue Funktion gebe:

„Darüber hinaus wird unsere Konsole der nächsten Generation, die PlayStation®5, die Möglichkeit bieten, das Gameplay mit wesentlich geringerem Energieverbrauch als bei der PS4 anzuhalten (schätzungsweise 0,5 W).“

Demnach könnten eine Millionen User in etwa den Stromverbrauch von 1.000 US-amerikanischen Haushalten einsparen.

Interessant sind die Leistungsmessungen, die von einer durchschnittlichen Nutzung von circa 3 Stunden pro Tag ausgehen. Verglichen werden die Werte mit einem US-Haushalt, der 10.972 kWh/Jahr verbrauchen soll (via US Energy Information Administration, 2019).

So viel Energie verbraucht die PS4:

CUH-10xx – 148 bis 155 kWh/Jahr

CUH-11xx – 133 bis 140 kWh/Jahr

CUH-12xx – 109 bis 111 kWh/Jahr

CUH-20xx – 84 bis 89 kWh/Jahr

CUH-21xx – 82 bis 86 kWh/Jahr

CUH-22xx – 81 bis 85 kWh/Jahr

Hingegen verbraucht die PS4 Pro diese Werte:

CUH-70xx – 121 bis 123 kWh/Jahr

CUH-71xx – 125 bis 127 kWh/Jahr

CUH-72xx – 124 bis 125 kWh/Jahr

Aber wie viel Watt benötigt die PS5? Während die PS4 Pro maximal 310W und die PS4 maximal 250W benötigt, bestätigt Mark Cerny, dass die Disk-Version der PS5 ganze 350W und die digitale Version 340W benötigt.

Wir sollten also erst einmal nicht davon ausgehen, dass die neue Konsole in Betrieb weniger Leistung verbraucht als eine PS4/PS4 Pro. Dennoch soll sie schließlich weniger Energie verschwenden.

Wie kann ich den Energieverbrauch der PS5 minimieren?

Wie bei der PS4 und PS4 Pro wird es demnach wohl Möglichkeiten geben, den Stromverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel dient bei der Current-Gen dafür eine automatische Abschaltung. Die Konsole wird dann nach einiger Zeit einfach heruntergefahren.

Auf der PS4 ist die Abschaltung beispielsweise standardmäßig auf 4 Stunden (Medienwiedergabe) eingestellt. Doch sie kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Es empfiehlt sich, die Zeit etwas nach unten zu korrigieren.

Zudem solltet ihr geeignete Ruhemodus-Einstellungen auswählen. Bei der vorangegangenen Konsole konnten so folgende Fragen geklärt werden.

Wann soll ich Controller und Peripherie laden?

Hier gab es bei der PS4/PS4 Pro die Möglichkeit, die Stromversorgung der USB-Ports zu deaktivieren, wenn man beispielsweise eine Ladestation verwendet. Alternativ kann man die Geräte im Ruhemodus laden lassen. Die USB-Ports schalten sich dann automatisch aus nach ein paar Stunden.

Wann sollen Updates heruntergeladen werden?

Hier gibt es ebenfalls mehrere Optionen. Wenn die Konsole „mit dem Internet verbunden bleibt“, werden Updates im Ruhemodus gezogen und fertiggestellt (erhöhter Stromverbrauch).

Besser ist es jedoch, diese Einstellung zu deaktivieren, damit der Stromverbrauch weiter sinkt.

Spiele und Programme anhalten bei Inaktivität?

Wenn ihr „Anwendung anhalten“ einstellt, wechselt die PS4/PS4 Pro in den Ruhemodus. Die Anwendungen werden dann nicht beendet in Pausen. Wenn der Ruhemodus beendet wird, geht es direkt weiter mit der Anwendung. So lässt sich in jedem Fall eine Menge Energie sparen.

All diese Funktionen dürfte es auf der PS5 auch geben. Welche einzelnen Möglichkeiten dazu kommen, werden wir zum Release am 19. November 2020 in zwei Versionen erfahren.